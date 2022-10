Condividi

Seminario promosso da Confidi pmi campania, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ordine dottori commercialisti di Napoli con il patrocinio della Regione Campania

Ordine dottori commercialisti di Napoli, piazza dei Martiri 30 – Napoli

Martedì 25 ottobre, ore 10

“il giusto percorso per l’accesso al credito” è il titolo del seminario promosso da Confidi Pmi Campania, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ordine dottori commercialisti di Napoli, con il patrocinio della Regione Campania, in programma martedì 25 ottobre alle ore 10 presso la sede dell’Ordine dottori commercialisti di Napoli, in piazza dei Martiri 30.

All’evento parteciperanno Eraldo Turi (Presidente Odcec – Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli), che illustrerà il progetto del mese dell’educazione finanziaria; Marilena Nasti (consigliere delegato Commissione Odcec di Napoli Rapporti banche, imprese e crowdfunding) che parlerà delle difficoltà di accesso al credito delle Pmi e degli strumenti per arginare il fenomeno del credit crunch; Angelo Bruscino (vicepresidente Confidi Pmi Campania) che presenterà il Confidi Pmi Campania e i temi del seminario); Maria Cristina Petricca (direttore Federascomfidi) che interverrà sulla piattaforma meritodicredito.it e gli aspetti normativi del credito diretto legge 108/96; Susy vitelli (Confidi Pmi Campania area fondi Mef e Mise) sul credito diretto e sugli aspetti operativi del fondo legge 108/96).

L’iniziativa fa parte del calendario degli eventi pubblicato sul sito www.quellocheconta.gov.it, e delle attività promosse dal comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria in occasione del mese dell’educazione finanziaria #ottobreEdufin2022.

Confidi Pmi Campania

Confidi Pmi Campania è un organismo costituito da Pmi appartenenti a tutti i settori di attività economica che si caratterizza per la mutualità e l’assenza di scopo di lucro.

Nasce più di 40 anni fa per supportare le imprese minori nell’accesso al credito agevolandone una migliore relazione con il sistema bancario, favorendo una sensibile riduzione del costo dei finanziamenti rispetto a quelli reperibili sul mercato e rendendo i profili di rischio delle Pmi associate più trasparenti e più facilmente valutabili da parte delle banche.

In 40 anni di attività al fianco delle imprese, Confidi Pmi Campania ha garantito più di 6.000 operazioni di credito per circa 580 milioni di euro, 19 milioni dei quali a favore di imprese in difficoltà cui era stato negato l’accesso al credito.

Grazie alla conoscenza privilegiata delle piccole e medie imprese socie e alla comprensione degli scenari territoriali, Confidi Pmi Campania è in grado di colmare le asimmetrie informative tra banca e impresa, garantendo la riduzione dell’incertezza e cioè di quel costo significativo per l’attività economica, favorendo l’allocazione del credito secondo criteri di efficienza e bontà dei progetti imprenditoriali.

Il Confidi affianca alla garanzia anche servizi di consulenza e assistenza finanziaria, fondamentali per conseguire l’equilibrio economico-finanziario delle imprese e per accrescere le loro conoscenze e competenze. Grazie ad una importante modifica normativa e attraverso risorse proprie e del Mef, il Confidi può erogare credito direttamente alle Pmi a cui viene negato l’accesso al circuito legale dei prestiti.

Angelo Bruscino, vicepresidente di Confidi Pmi Campania, spiega: “Il nostro confidi è l’unico organismo che ha ottenuto dall’Ocm, delegato dal Mef, l’autorizzazione ad erogare credito diretto, un nuovo strumento nato per sostenere le imprese che in questo periodo caratterizzato dalle conseguenze della pandemia, dalla crisi energetica e dall’inflazione, non hanno la liquidità necessaria per garantire la continuità aziendale. Dall’avvio della nuova operatività, partita lo scorso settembre, abbiamo già aiutato 40 imprese erogando mediamente € 35.000 per ciascuna operazione”.

meritodicredito.it è un portale web contenente un percorso educativo gratuito, dedicato all’educazione finanziaria di base delle micropiccole e medie imprese.

Nasce essenzialmente per i professionisti, gli imprenditori e le micropiccole e medie imprese e ha come scopo, attraverso un linguaggio semplice e comprensibile, quello di trasferire chiare indicazioni su come costruire e mantenere una credit reputation positiva e una struttura finanziaria equilibrata, elementi oggi alla base di un buon rapporto tra banca e impresa.

Attraverso questo percorso, le imprese acquisiranno la capacità di predisporre un piano d’impresa, miglioreranno il proprio profilo di rischio e di conseguenza vedranno accrescere il loro business.