Nel giornalismo è implicita una spudorata forma di

esibizione.

Un giornalista è colui che richiama attenzioni, tutte quelle che la sua anima non riesce a mettere a freno.

Ad esempio, attraverso un’intervista arriva a percepire ciò che può attrarre o fare paura al lettore, con la profetica inclinazione ad anticipare gioie e dolori.

Con l’era dei social network il giornalismo si è adattato, creando una comunicazione diversa, più immediata e, quindi, digitale.

Ciò non significa abbandonare il cartaceo; il giornalismo online non sostituisce i classici quotidiani di carta.

Oggi la comunicazione, soprattutto tra i giovani, passa sui social network. Quale mezzo migliore, allora, per fargli leggere una notizia se non un quotidiano online?

Sport, musica, politica, cinema, tutti argomenti che possono essere letti in maniera semplice su un giornale online.

Spesso, questo tipo di comunicazione integra il classico e insostituibile giornale cartaceo. Es. Un politico, uno storico, o qualsiasi personaggio pubblico che utilizza i social, scrive un post. Questo post viene “raccolto” da un giornalista il quale nel suo articolo lo cita per dare, appunto, una notizia.

Così chi non ha X o Facebook, può leggere ciò che ha detto il tal dei tali su un determinato argomento, attraverso la connessione al sito del quotidiano online. Ci sono persone, tipo i nostri genitori o i nostri nonni, che non sono sui social ma che utilizzano internet da cui apprendono di tutto e leggono i giornali digitali.

Il giornalista, che scrive online, è prima di tutto un professionista del mestiere e ben sa proporre il corretto uso delle parole nella comunicazione online.

Una comunicazione che è più immediata rispetto a quella “normale”, per cui necessita di attenzioni e tempi diversi.

𝗜 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗶

Una notizia viene pubblicata in maniera quasi immediata. Con il giornale cartaceo questo non può avvenire proprio per i tempi richiesti.

Dunque, la possibilità di sapere cosa succede e la libertà dei giornalisti di scriverlo sono armi formidabili per una corretta informazione, che si trova in un mondo sempre più piccolo con distanze drasticamente ridotte.

Ciò implica immediatezza e capacità di sintesi: internet trasmette a distanza, in tempo reale, permette di comunicare ovunque… Ecco!

Tornando al fulcro dell’argomento, il giornalismo online sostituisce quello cartaceo? Assolutamente no, ma lo integra favorendo un’informazione più smart e al passo con i tempi.

