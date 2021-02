Il Ghana prima nazione in Africa a ricevere vaccini AstraZeneca COVID-19

Condividi

Il Ghana è tra i 92 paesi a basso e medio reddito che riceveranno gratuitamente i vaccini COVID-19 tramite COVAX.

Il programma globale di condivisione dei vaccini dell’Organizzazione mondiale della sanità, COVAX, ha fornito i suoi primi vaccini COVID-19, alle persone più povere del mondo.

Un volo che trasporta 600.000 dosi del vaccino AstraZeneca / Oxford prodotto dal Serum Institute of India è atterrato nella capitale del Ghana, Accra.

La consegna arriva otto mesi dopo il lancio dell’iniziativa COVAX, volta a raccogliere fondi da paesi più ricchi e non-profit per sviluppare un vaccino COVID-19 e distribuirlo equamente in tutto il mondo.

Le dosi verranno utilizzati per avviare una campagna di vaccinazione che darà la priorità agli operatori sanitari in prima linea e ad altri ad alto rischio, secondo un piano presentato dai funzionari sanitari ghanesi.

In una dichiarazione congiunta, i rappresentanti nazionali dell’UNICEF e dell’OMS hanno descritto l’arrivo dei vaccini COVAX come un ‘”occasione epocale” fondamentale per porre fine alla pandemia.

“Questi 600.000 vaccini COVAX fanno parte di una tranche iniziale di consegne … che rappresentano parte della prima ondata di vaccini COVID diretti a diversi paesi a basso e medio reddito”.

“Ogni passo in questo viaggio ci porta più avanti lungo il percorso verso il recupero per i miliardi di bambini e famiglie colpite in tutto il mondo”.

La spedizione in Ghana segna l’inizio di quella che sarà la più grande operazione di approvvigionamento e fornitura di vaccini nella storia, secondo la dichiarazione.

Martedì, il direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ha esortato le nazioni ricche a condividere le dosi di vaccino con COVAX, dicendo che l’obiettivo di una distribuzione equa era “in pericolo”.

“Finora sono state somministrate 210 milioni di dosi di vaccino in tutto il mondo, ma la metà di queste sono solo in due paesi”, ha detto Ghebreyesus a Ginevra.

