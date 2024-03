3 minuto di lettura

Al museo Churchill uno dei più importanti eventi culturali del 2024.

È stata inaugurata domenica 24 marzo dal primo cittadino di Colli al Metauro, dall’assessore alla cultura,

dalla direttrice del museo e dalla curatrice – alla presenza di un numeroso e attento pubblico – l’attesissima mostra di Mario Vespasiani dal titolo “Mr. Mario Vespasiani – Never surrender – Sir Winston Churchill” presso il Museo Churchill di Montemaggiore, ponendosi già come uno dei principali eventi d’interesse storico-artistico del 2024.

L’esposizione si tiene in occasione dei 150 anni dalla nascita dell’ex primo ministro britannico e ad 80 anni esatti dal suo arrivo proprio cittadina marchigiana dove sorge il suo museo, accoglie lavori inediti che l’artista ha realizzato nel 2024 su materiali e supporti differenti, mettendo ancora una volta in risalto la sua capacità di spaziare tra temi, stili e tecniche varie.

Le opere ritraggono l’unico uomo politico che ha occupato posizioni di governo nel corso di entrambe le guerre mondiali del secolo scorso, la cui personalità straordinaria per ingegno fulmineo, ironia e cultura gli ha permesso di vincere il Premio Nobel per la Letteratura nel 1953 e per via della sua ecletticità non poteva che essere ritratto nel suo insieme dallo sguardo visionario di Mario Vespasiani, che per stile e raffinatezza è riconosciuto come il più british degli artisti italiani, il quale di fronte ad una figura tanto complessa ha interpretato gli aspetti più vicini al suo modo di essere.

L’evento celebra il ritorno di Vespasiani nelle Marche dopo l’importante mostra Eternals, conclusasi a gennaio, presso il Museo del Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare di Roma, dove alla presenza di ben quattro decorati viventi su cinque, durante la cerimonia di inaugurazione gli è stata conferita la targa ufficiale del MOVM per il suo alto valore umano e artistico.

Se l’autorevolezza di Mario Vespasiani è assodata nel mondo dell’arte, anche le più alte istituzioni hanno confermato i suoi meriti, tanto che nessun altro artista della sua generazione ha avuto modo di esporre in mostre a due con Mario Schifano, Osvaldo Licini, Lorenzo Lotto, Mario Giacomelli e Francisco Goya. Dopo gli apprezzamenti ricevuti da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è l’unico artista ad aver tenuto mostre personali al Museo Storico dell’Aeronautica Militare, presso il Museo Storico dell’Arma dei Carabinieri e nel Museo MOVM. Di recente è stato nominato per ricevere la cittadinanza onoraria di San Benedetto del Tronto e contemporaneamente gli è stato assegnato il Premio Riviera delle Palme.

Dopo il ritratto alla Regina Elisabetta II e a sir Sean Connery, Vespasiani conferma la sua attenzione verso la cultura britannica e questa sua magistrale interpretazione di Churchill può essere indubbiamente considerata tra i capolavori nell’ambito della ritrattistica di questo primo quarto di secolo.

La mostra sottolinea le qualità di un artista colto e generoso, in grado di affrontare con risolutezza differenti tematiche restituendo punti di vista sorprendenti e di notevole impatto emotivo. Le sue mostre hanno indagato scienza e storia, natura e spiritualità, microcosmo e universo ed ora attraverso la sua personalissima visione di Churchill, emerge in maniera evidente il talento, ma soprattutto la sua viva testimonianza a favore degli ideali universali di libertà e fratellanza.

Mr. MARIO VESPASIANI

NEVER SURRENDER

Sir WINSTON CHURCHILL

a cura di Rosalba Rossi

Patrocinio Comune di Colli al Metauro

MUSEO CHURCHILL

Via Roma 15

Montemaggiore al Metauro (PU)

24 Marzo – 5 Maggio 2024

Giorni e orari di apertura:

sabato 15,00 – 18,00

domenica 9,30 – 12,00

E su appuntamento prenotando al: 333.769.3956

