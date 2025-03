Il Gattopardo, anteprima a Roma con ministro Giuli e Giuliano Sangiorgi tra ospiti

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Grande festa al Teatro dell’Opera di Roma per l’anteprima della serie Netflix ‘Il Gattopardo’ (disponibile dal 5 marzo), tratta dal celebre romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Si tratta del secondo adattamento, dopo il film di Luchino Visconti del 1963. Per l’occasione, il colosso dello streaming ha trasportato gli ospiti – presenti tra i tanti, il ministro della Cultura Alessandro Giuli e il frontman dei negramaro Giuliano Sangiorgi – nelle atmosfere della storia con scenografie accurate all'esterno dell'Opera, costumi – bellissimi – esposti tra i corridoi del teatro, e la sfilata di circa 100 garibaldini con tamburi e tricolori al grido di 'Viva l'Italia'. Calcare il red carpet è stato come un viaggio nel Risorgimento. Ma a sfilare è stato anche l'amore. Benedetta Porcaroli, che nella serie interpreta Concetta, insieme a Riccardo Scamarcio; Deva Cassel, interprete di Angelica, e Saul Nanni, interprete di Tancredi Falconeri (i due si sono conosciuti e innamorati sul set de 'Il Gattopardo'); Kim Rossi Stuart, interprete del Principe di Salina, con Ilaria Spada; e la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi con Giulio Berruti, ospiti dell'anteprima. Presenti anche la regista Cristina Comencini, di recente su Netflix con 'Il treno dei bambini', gli scenografi premi Oscar Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo e il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni. —[email protected] (Web Info)

