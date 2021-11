Il Garante dei disabili, avv. Paolo Colombo: “Online sul sito del Garante la nuova edizione del bando ‘Raccontami la Disabilità’.”

Condividi

Il Garante delle persone con disabilità della Regione Campania, l’avv. Paolo Colombo, rende noto che nell’ambito delle iniziative per la Giornata Internazionale delle persone con disabilità, 3 dicembre p.v., ha emanato il bando “Raccontami la Disabilità” edizione 2021-2022 rivolta a tutte le studentesse e gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della Campania.

La copia del bando può essere rinvenuta sul sito del Garante (clicca qui) nella sezione “Bandi”.

L’avv. Colombo dichiara: “il bando di concorso nasce in primis per promuovere il concetto della disabilità non come limitazione ma come opportunità di crescita per i singoli e per le comunità; poi, per creare un’occasione di confronto tra studenti e famiglie e, infine, per far prendere coscienza ed educare al rispetto delle diversità”.