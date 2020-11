Il Garante dei disabili, avv. Paolo Colombo: “Le iniziative per la giornata internazionale della disabilità, ma le persone disabili lo sono tutti i giorni dell’anno e non solo il 3 dicembre”

Condividi

Il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, l’avv. Paolo Colombo, rende note le iniziative intraprese in occasione della giornata internazionale della disabilità del 3 dicembre p.v.

“Quest’anno – dichiara l’avv. Colombo – la Giornata internazionale delle persone con disabilità sarà commemorata per tutta la settimana dal 30 novembre al 4 dicembre in concomitanza con la 13esima sessione della Conferenza degli Stati parti della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità.”

“Il tema di quest’anno è: “Building Back Better: toward a disability -inclusive, accessible and sustainable post COVID-19 World (Ricostruire meglio: verso un mondo post COVID-19 inclusivo della disabilità, accessibile e sostenibile).”

“La “ Giornata Internazionale delle persone con disabilità ” è stata proclamata nel 1981 – continua il Garante – per promuovere una più diffusa e approfondita conoscenza sui temi della disabilità e per sostenere la piena inclusione, per garantire le effettive opportunità per ogni persona disabile di partecipazione alla vita politica, sociale, economica e culturale contro ogni forma di discriminazione e violenza. La giornata rappresenta un appuntamento importante per le famiglie, i docenti, gli operatori e i professionisti che ogni giorno fanno dell’inclusione la loro missione sociale.”

“La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, adottata nel 2006, ha ulteriormente promosso i diritti e il benessere delle persone con disabilità, ribadendo il principio di uguaglianza e la necessità di garantire loro la piena ed effettiva partecipazione alla sfera politica, sociale, economica e culturale della società.”

“La Convenzione invita gli Stati ad adottare le misure necessarie per identificare ed eliminare tutti quegli ostacoli che limitano il rispetto di questi diritti imprescindibili.”

“ L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile – prosegue l’avv. Colombo – afferma la necessità che “nessuno sia lasciato indietro” e definisce, tra i suoi obiettivi, l’Obiettivo 4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti.”

“L’integrazione delle persone con disabilità permette la realizzazione di uno “sviluppo inclusivo e sostenibile”, in grado di promuovere, come afferma l’Agenda 2030 “una società resiliente per tutti attraverso l’eliminazione della disparità di genere, il potenziamento dei servizi educativi e sanitari e, in definitiva, l’inclusione sociale di ogni cittadino”.

“Questa immagine di società inclusiva si costruisce a partire dalla scuola: comunità educante che crea i presupposti per l’affermazione della piena dignità per tutti e che fa della cultura il luogo in cui tutte le persone possano incontrarsi e soprattutto riconoscersi.”

“A tale riguardo l’Ufficio del Garante delle persone con disabilità della Regione Campania, in occasione della “Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità”, invita a promuovere delle attività che favoriscano la consapevolezza dei temi presso la comunità, quali: proiezione di film tematici, lettura di brani, attività di circle time e produzione di elaborati. L’invito è volto a instaurare una riflessione seguita poi da una discussione sul tema.

Inoltre, l’Ufficio del Garante dei disabili ha emanato un bando “Raccontami la disabilità” (disponibile sul sito ufficiale del Garante www.cr.campania.it/garante-disabili), proprio per sensibilizzare la riflessione e la consapevolezza in merito.”

“La giornata della disabilità è il 3 dicembre – conclude il Garante – ma per le persone con disabilità ogni giorno è una giornata da vivere in condizione di disabilità e dunque, non serve celebrare una volta l’anno ma occorre ogni giorno rispettare chi vive in questa condizione”.

