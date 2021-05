Il Garante dei disabili, avv. Paolo Colombo: giovedì alle ore 12,30 il Premio “Padre Pio 2020” al merito civico per la solidarietà e all’inclusione delle persone con disabilità

Condividi

Annuncio di rettifica: il Premio “Padre Pio 2020” al merito civico per la solidarietà e l’inclusione nei confronti delle persone con disabilità, istituito dal Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, l’avv. Paolo Colombo, si terrà alle ore 12.30 – e non più alle ore 11,00 – di giovedì 20 maggio p.v. per impegni istituzionali del Presidente del Consiglio Regionale della Campania, On. Gennaro Oliviero.

La premiazione si terrà nell’Aula del Consiglio Regionale della Campania, al Centro Direzionale di Napoli Isola F13, dove saranno consegnati i riconoscimenti relativi all’edizione 2020.

Inoltre, la cerimonia sarà trasmessa in diretta Facebook sulle pagine del Consiglio regionale della Campania e del Garante regionale delle persone con disabilità. Parteciperanno il Garante delle persone con disabilità della Regione Campania, l’avv. Paolo Colombo e il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, On. Gennaro Oliviero. Condurrà i lavori la giornalista Gabriella Peluso, Responsabile dell’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale della Campania.

