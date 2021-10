Il Garante dei disabili, avv. Paolo Colombo: “Approvato l’emendamento al Decreto Legge Trasporti: sosta gratuita su strisce blu per i disabili”

Condividi

Il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, l’avv. Paolo Colombo, con grande soddisfazione rende noto che è stato approvato l’emendamento al Decreto Legge Trasporti, grazie al quale sarà estesa su tutto il territorio nazionale la possibilità per le persone con disabilità di sostare gratuitamente nelle strisce blu esibendo un regolare contrassegno europeo per disabili. Lo stesso Decreto Legge, inoltre, individua quali coperture finanziarie per l’emendamento le risorse che deriveranno dall’inasprimento delle sanzioni per l’occupazione abusiva dei posteggi riservati alle persone con disabilità.

“L’approvazione dell’emendamento per garantire la sosta gratuita sulle strisce blu per i disabili – dichiara il Garante dei disabili, l’Avv. Paolo Colombo – è un vero e proprio simbolo di inclusione e civiltà, un passo avanti fondamentale verso il riconoscimento delle pari opportunità per le persone con disabilità. La possibilità di spostarsi e un buon grado di autonomia nella mobilità con mezzi di trasporto propri è fondamentale per le persone disabili. L’approvazione di questo emendamento permette, quindi, di tutelare il diritto fondamentale alla mobilità sancito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità”.

