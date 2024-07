Il Festival ‘Ponte Lupo, il gigante dell’acqua’ celebra Franca Valeri

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Nell’ambito dell’Estate Romana, in occasione della quarta edizione di 'Ponte lupo, Il Gigante dell’Acqua – Festival dell’Agro Romano Antico', si terrà mercoledì 31 luglio alle 18 una serata speciale in memoria della grande attrice e scrittrice Franca Valeri, nel giorno del suo compleanno. L'evento, all'interno della rassegna culturale celebra la storia e le tradizioni del territorio, sarà coordinato dal direttore artistico Urbano Barberini, grande amico della Valeri, con cui ha condiviso oltre vent’anni di successi in palcoscenico.

La visita guidata a Ponte Lupo, sarà a cura del Fai (Fondo Ambiente Italiano). “La Delegazione di Roma del Fai è anche quest’anno particolarmente orgogliosa, e onorata, di contribuire al Festival di Ponte Lupo con il generoso apporto dei propri volontari narratori”, dichiara il presidente del Fai, Lazio Giuseppe Morganti. Dopo la visita seguirà una serie di interventi di artisti e amici, tra cui Pino Strabioli, Paola Minaccioni, Orsetta De Rossi, Galatea Ranzi, Stefano Santospago, Cinzia Mascoli ed altri, ad omaggiare la memoria di una delle più importanti rappresentanti della cultura, tra le più amate del panorama artistico italiano. “Siamo sempre qui, in difesa dell’Agro Romano Antico tiburtino-prenestino, come sentinelle del territorio, ispirati da Franca e dal suo esempio, per portare avanti, con le armi della cultura, la “rivoluzione degli educati”, afferma Urbano Barberini nel ricordare l’impegno di Franca Valeri, che nel 2011 fu determinante per scongiurare il progetto di discarica nelle vicinanze della Villa di Adriano, patrimonio dell’Unesco. —[email protected] (Web Info)

