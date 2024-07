Il Festival dell’Oro bianco, alla scoperta della Via Lattea

3 minuto di lettura

Presentata, ad un folto pubblico di giornalisti, addetti ai lavori e partner dell’evento, presso il Palazzo Municipale, la 46esima Edizione della White Fest di Cancello ed Arnone.

Al tavolo della Conferenza stampa, si sono seduti: il Sindaco di Cancello ed Arnone, Raffaele Ambrosca, il Presidente di Coldiretti Caserta, Enrico Amico; il Presidente del Consorzio di tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP, Domenico Raimondo. L’incontro è stato moderato da Viridiana Myriam Salerno, giornalista.

“Coldiretti Caserta è orgogliosa di essere al fianco del Comune di Cancello ed Arnone per contribuire in maniera attiva all’organizzazione di questa edizione. Non deve essere “una” Festa della Mozzarella ma “LA” Festa per antonomasia. Saremo presenti con i nostri imprenditori e con idee nuove per tutti e due i giorni”: ha affermato il Presidente di Coldiretti Caserta, Enrico Amico.

“Le due mission del Consorzio di tutela della Mozzarella di Bufala campana DOP sono quella di promozione del brand e di controllo di qualità del prodotto, sottolineando l’importanza della sinergia tra Allevatori e Caseifici. Siamo felici di essere accanto al Sindaco del Comune di Cancello ed Arnone e a tutto lo Staff operativo perché sanno essere tenaci e lungimiranti, credendo in un Territorio che è storia ed eccellenza. La mia famiglia è originaria di questa Terra alla quale sono profondamente legato”: ha aggiunto il Presidente del Consorzio di tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP, Domenico Raimondo.

La nostra Festa è la nostra Storia, che sfida il tempo e i cambiamenti da ben 46 anni. Un’occasione per valorizzare la Mozzarella, fiore all’occhiello del territorio, ma anche per accogliere in Città persone di tutte le età, in un clima di gioia e di convivialità. Quest’anno, la Festa della Mozzarella si trasforma nel White Fest: Il Festival dell’Oro Bianco. Un nuovo format che promette di mantenere intatta la tradizione, arricchendola con innovative sorprese. L’evento si svolgerà in una nuova e incantevole location che farà da sfondo ai numerosi spettacoli artistici e culinari. Una cornice perfetta per mettere a proprio agio ogni artista sul palco e garantire un’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti. Un luogo adatto, per sicurezza ed accoglienza, ad aprirsi al bello, assicurando comfort e parcheggio”: ha concluso il Sindaco Raffaele Ambrosca.

L’appuntamento, dunque, con il White Fest | Il Festival dell’Oro bianco, alla scoperta della Via Lattea. Il 3 e 4 agosto tutti a Cancello ed Arnone, in provincia di Caserta per una due giorni all’insegna del buon cibo e della buona musica, con ospiti d’eccezione.

Ben accolti i nomi degli artisti che si esibiranno in due strepitosi concerti gratuiti: il 3 agosto, Rocco Hunt e la simpatia travolgente delle sue melodie; il 4 agosto, i Boomdabash suoneranno le loro hit di grande successo, per fare ballare i presenti al ritmo dell’estate.

