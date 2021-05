Il Festival del Giallo a Pistoia

Condividi

L’Associazione Onlus Giallo Pistoia, ha iniziato a lavorare per organizzare l’XI edizione del Festival del Giallo.

Originariamente la manifestazione avrebbe dovuto svolgersi nei giorni 27/28/29 maggio, ma, a causa delle difficoltà legate alla pandemia da covid 19 è stata rinviata al venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 ottobre prossimi.

Il Festival si svolgerà presso la Biblioteca San Giorgio di Pistoia oltre ad incontri presso alcuni Istituti Scolastici.

In attesa del Festival verranno organizzate una serie di appuntamenti per creare occasioni di incontro sul tema del Festival che per questa edizione sarà: “Giallo, noir e Mediterraneo alla ricerca di modelli narrativi”.

“Vogliamo offrire agli appassionati di questa letteratura – afferma Giuseppe Previti, presidente dell’Associazione Giallo Pistoia e direttore artistico del Festival – una serie di appuntamenti nel mese di maggio e in quelli successivi. Saranno occasioni di incontro con autori locali e nazionali, attraverso il web, come stiamo già facendo, ma anche in presenza, nel rispetto delle regole imposte dalla pandemia. Sulla pagina Facebook dell’Associazione Giallo Pistoia e attraverso quella della Biblioteca della San Giorgio di Pistoia e dell’Associazione Amici della San Giorgio, stiamo, da tempo, organizzando una serie di incontri con autori, che stanno riscuotendo un interesse sempre maggiore, a riprova della passione diffusa per la letteratura gialla.”

Il programma dell’XI Festival porterà a Pistoia, scrittori di fama internazionale e sarà l’occasione per tanti appassionati, di confrontarsi e conoscere aspetti inediti e curiosi della vasta letteratura prodotta in Italia e all’estero, con una attenzione particolare, quest’anno, all’area Mediterranea.

loading...