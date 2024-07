Il festival Capalbio Libri dal 29 luglio al 3 agosto

4 minuto di lettura

(Adnkronos) – Al via la XVIII edizione di Capalbio Libri. Il festival su 'Il piacere di leggere. In piazza. In rete' si terrà dal 29 luglio al 3 agosto presso la Terrazza Capalbio Libri in piazza dei Pini, ai piedi del borgo antico della Maremma. La serata inaugurale vedrà Sergio Rizzo presentare il suo ultimo libro "Io so' io. Come i politici sono tornati a essere intoccabili" (Solferino). Nei giorno successivi interverranno Veronica De Romanis, Eugenio Murrali, Roberto Zaccaria, Stefano Bartezzaghi, Filippo Ceccarelli e Eugenio Giani. Ad arricchire gli incontri relatori e relatrici che parteciperanno con i protagonisti delle serate. Tra questi: Carlo Calenda, Mariolina Sattanino, Andrea Zoppini, Alessandro Barbera, Gabriele Lavia, Flavia Capone, Andreé Ruth Shammah, Francesca Nocerino, Giancarlo Leone, Michela Tamburrino, Bruno Manfellotto, Enrico Menduni, Sabina Castelfranco. Le letture saranno affidate a Stefano Goracci, Marta Mondelli, Federica Di Martino, Monica Guerritore, Irene Grazioli Fabiani. Presenterà le serate, figura storica di Capalbio Libri, la conduttrice Marta Mondelli. "Anche quest'anno – ha dichiarato Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio – l'estate capalbiese si fregia del Festival dedicato al piacere della lettura. Oltre ai tanti ospiti, gli spettatori potranno godersi la piazza dei Pini completamente rinnovata nella pavimentazione e nella sistemazione delle aiuole. A nome di tutta l'amministrazione ringraziamo l’ideatore della kermesse Andrea Zagami e l'organizzazione dell’Agenzia di comunicazione integrata Zigzag che anche per questa edizione, la diciottesima, hanno allestito e promosso un palinsesto di grande interesse nazionale". "Siamo ai 18 anni di Capalbio libri – ha sottolineato Andrea Zagami, direttore del Festival – La manifestazione sul piacere di leggere raggiunge la maturità e si avvicina sempre di più ai venti anni. Anni di libri, incontri, partecipazione e autentica passione. Con gioia anche quest'anno abbiamo il piacere di ospitare autori della saggistica italiana che il pubblico segue e ama. Averli con noi sarà un grande piacere e una grande soddisfazione. Capalbio libri è reso possibile grazie al ruolo di Istituzioni ed aziende che ci sostengono per realizzare una manifestazione in continua crescita e che da quest’anno si avvale dell’importante contributo di due nuove figure professionali: Oreste Bocco ed Alice Felci che arricchiscono il grande team di Capalbio Libri. Insieme stiamo progettando il futuro di questo festival che si arricchirà di nuove iniziative che annunceremo al momento giusto". "Da parte mia – ha evidenziato Oreste Bocco, responsabile del coordinamento organizzativo del Festival – lavorerò al potenziamento della componente digitale dell'evento. Già dallo scorso anno abbiamo introdotto un maxi schermo di 5 x 3 metri, che arricchisce l'esperienza visiva del pubblico. Tutti gli incontri sono registrati e pubblicati su youtube in modo da poter essere fruiti sempre. Inoltre lavoreremo per rafforzare la presenza del Festival sui social media, creando una produzione continua di contenuti durante l'anno. Il nostro obiettivo è far diventare Capalbio Libri un punto di riferimento per gli appassionati di letteratura, con aggiornamenti costanti, interviste, recensioni e approfondimenti. Ringrazio il fondatore di Capalbio Libri, Andrea Zagami per questa opportunità e sono convinto che insieme riusciremo a rendere Capalbio Libri sempre più coinvolgente, mantenendo la comunità costantemente ingaggiata e partecipe". L'illustrazione di Capalbio Libri quest'anno è stata affidata a Rachele Pellegrini, vincitrice di un concorso ad hoc indetto da TheSIGN – Comics & Arts Academy, scuola di arti visive di Firenze. "Quando mi è stato proposto di realizzare un’illustrazione per Capalbio Libri – ha commentato Pellegrini – mi sono chiesta cosa l'esperienza della lettura sia per me. Quello che vedete è il racconto della risposta: aprire un libro e leggere una storia è aprire uno spioncino sulla parte nascosta della nostra dimensione; è guardare al microscopio la vita e lasciarsi guidare tra le sue forme assurde e colori inaspettati. I diversi personaggi dell’illustrazione sono lì a mettere in scena la lettura come una pratica immersiva ma collettiva. Qualcosa che tanto sembra isolarci, quanto in realtà ci connette all’essenza dell’esperienza umana, e quindi agli altri e al mondo che condividiamo. Il palco è ovviamente la città di Capalbio, che – conclude – con tutti i libri che ospita, nei giorni del Festival si trasforma in un luogo pieno di accessi a quella dimensione ricca di vita nascosta, a volte magica, non per questo meno autentica". Per la prima volta Capalbio Libri si avvale della collaborazione della Libreria Il Bianconiglio di Montalto di Castro. "Per la nostra libreria indipendente – ha detto la libraia Alice Felci – partecipare a Capalbio Libri è un'importante occasione per consolidare il ruolo nella promozione della lettura che svolgiamo sul territorio. Da otto anni, ci dedichiamo con passione a diffondere l'amore per i libri in un paese di poco più di 5000 abitanti, organizzando eventi, incontri con autori e laboratori creativi. Siamo la libreria più vicina a Capalbio geograficamente, e sappiamo cosa significa essere librai in paesi piccoli. Per noi – conclude Alice Felci – la partecipazione al Festival è un segno di riconoscimento e valorizzazione del nostro impegno continuo per e con le persone che vivono i nostri luoghi". La Libreria Il Bianconiglio parteciperà per l'intera durata del Festival, tenendo la libreria aperta tutti i giorni dalle 18.00 a mezzanotte e con un suo programma volto a coinvolgere i più piccini, con attività alle 18.30 e alle 22.00 di sera, nello spazio sovrastante la Terrazza Capalbio libri. In particolare le attività consisteranno in letture a voce alta per bambini tutti i pomeriggi dalle 18.30 alle 19.00 e, dalle 22.00 alle 22.30, la buonanotte con il teatro giapponese kamishibai per bambini. —[email protected] (Web Info)

