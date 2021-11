Il Fatto quotidiano ha pubblicato il conto bancario di Matteo Renzi. È illegale?

Condividi

Da due giorni si parla di un estratto conto bancario. E fin qui nulla di strano. Ma questo estratto conto o tabella, o come vogliono chiamarlo i grillini scalpitanti, è stato pubblicato su un giornale.

“Permettete, sono pronto a prendermi tutti gli insulti. Tanto so che arriveranno.

Pubblicare il conto corrente di Matteo Renzi, peraltro sottolineando da parte del Il Fatto Quotidiano che vengono pubblicate entrate legittime, a me non piace. Hanno pubblicato estratti da un’inchiesta, immagino coperti da segreto istruttorio, ma in più non rilevanti ai fini di nessuna ipotesi di reato.

Attenzione. Non va bene così.

Io non condivido le scelte politiche di Renzi, da molto tempo, e neanche la sua attuale fase di attività economiche, ma considero molto pericoloso che la battaglia politica si faccia denudando un uomo politico senza più nessun limite. Le battaglie politiche si fanno sulle idee o sulle azioni politiche, quelle sui fatti penalmente rilevanti le fa la magistratura.”

Emanuele Fiano, PD

Infatti…

“Pubblicare l’estratto del conto corrente di un senatore e farlo avendo nelle mani intercettazioni non penalmente rilevanti uscite da palazzi della Procura, è un fatto che democraticamente dovrebbe allarmare tutti. Non Matteo Renzi. Tutti.”

Teresa Bellanova, Italia Viva

Qualche giornalista non si è indignato. Io sì e come me altri.

“La pubblicazione senza motivo di un conto corrente bancario, senza che dentro quel dato ci sia un reato, è una cosa indegna. Per fortuna i grillini spariranno presto dalla scena politica.

Non sparirà l’universo di disagio mentale e socioculturale che ora li sostiene, ma quanto meno non avrà più rappresentazione nelle istituzioni, se non attraverso qualche riciclato addomesticato.”

Federico Palmaroli

“Le inchieste giornalistiche sono sacrosanta così come la trasparenza su ciò che fanno i nostri deputati e senatori, però la pubblicazione del conto corrente privato del Senatore Matteo Renzi sono una barbarie da voyeur!”

David Parenzo

“È già stato fatto di peggio. Qualche anno fa è stata pubblicata una intercettazione tra Tiziano Renzi e il suo avvocato.”

Luciano Capone, Il Foglio

E già è pronto l’hastag iostoconrenzi

“Il tema non è #iostoconRenzi perché il tema non è lui ma qualunque cittadino si possa trovare nella morsa, illegale ed illegittima, magistrati-giornali.

Le indagini ed il loro contenuto non devono essere pubbliche.

Non possono esserlo.

Così come le intercettazioni.”

Guido Crosetto

Una nota dell’ufficio stampa del sen. Matteo Renzi.

“Il senatore Renzi ha dato mandato ai propri legali di agire in tutte le sedi istituzionali per verificare la correttezza delle acquisizioni e delle pubblicazioni di queste ore. Il senatore Renzi prende atto della violazione reiterata di precetti costituzionali e di norme di legge nel silenzio di larga parte della pubblica opinione. E conferma il proprio impegno per ottenere giustizia sia in sede civile che penale.”

Bisogna capire che oggi capita a Renzi, domani?

E se a Travaglio girasse di voler pubblicare anche le sedute in bagno di un politico che non gli garba?

“Ci sono cose che fanno male al diritto, all’informazione, alla democrazia.

La pubblicazione dell’estratto conto di chiunque, in questo caso di un parlamentare, acquisito irregolarmente nel silenzio di chi la legge la dovrebbe tutelare è veramente preoccupante. E non dovrebbe essere solo un problema di Matteo Renzi.”

Ettore Rosato, Italia Viva