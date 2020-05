Il dottore Ascierto candidato alla regione Campania

Circola in queste ore insistentemente la notizia che l’illustrissimo dottore sia il prossimo candidato alla regione Campania.

Ecco chi è Paolo Antonio Ascierto, medico oncologo del Pascale di Napoli che usa il Tocilizumab contro il coronavirus.

Paolo Ascierto, nato a Solopaca l’otto Novembre, 1964, è un medico oncologo e ricercatore italiano.

La sua attività clinica e di ricerca si concentra sulla prevenzione e cura del cancro. In particolare si occupa di melanoma e di immunoterapia dei tumori.

La vita di Paolo Ascierto è costellata di successi conseguito grazie ad uno studio costante sulla lotta e prevenzione ai tumori. Attualmente è Direttore dell’Unità di Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto Nazionale Tumori G.Pascale di Napoli. E’ anche il Presidente della Fondazione Melanoma.

Dott. Paolo Antonio Ascierto - Oncologo e ricercatore italiano



Caro lettore, ilmonito.it

non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie. La redazione lavora senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulle notizie del territorio. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci. Grazie!