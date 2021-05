Il De Gasperi di Capodrise dona una nuova recinzione alla chiesetta di San Donato

Condividi

CAPODRISE. «Anche questa è fatta». Si sono appena conclusi i lavori di manutenzione straordinaria che il centro De Gasperi di Capodrise, presieduto da Salvatore Liquori, ha eseguito al rudere della chiesetta di San Donato. «Dopo lo sfalcio dell’erba, la pulizia dei luoghi e l’uso del diserbante – si legge in un post su Instagram e Facebook –, siamo passati alla scartavetratura e alla ritinteggiatura della recinzione, che don Giuseppe Di Bernardo ci ha chiesto di abbassare a 1,2 metri. Alla recinzione è stata applicata una nuova rete protettiva e abbiamo, tra l’altro, sostituito il cancelletto d’ingresso, che era stato divelto». L’opera di bonifica ha fatto emergere, nella loro imperfetta bellezza, i resti del tempio, preziosa testimonianza di un’identità popolare. «Ma il De Gasperi – ribadisce Liquori – ha in mente un’iniziativa ben più ambiziosa: il risanamento strutturale e funzionale della chiesetta, affinché possa essere restituita al patrimonio storico, artistico e religioso di Capodrise. Sappiamo che non sarà facile, ma un passo alla volta e con l’aiuto delle persone di buona volontà, ci riusciremo. Noi ci crediamo!».

