“Il covid19 ai tempi dell’amore”, il nuovo libro del regista napoletano Ciro Formisano

Scaricabile gratuitamente online clicca qui

Il 14 giugno esce “Il Covid19 ai tempi dell’Amore”, il secondo libro scritto durante la quarantena del regista e scrittore Ciro Formisano, vincitore di 12 Festival, del Globo d’Oro 2018 e candidato ai Nastri D’Argento nel 2018 con il film “L’esodo“.

Si tratta di una storia dolce amara vissuta nel periodo del coronavirus da una coppia di trentenni, costretti ad essere isolati dal mondo e tra loro in casa, dato che uno dei due è risultato positivo al test. Questa è solo la vicenda centrale di Stefano e Camilla dato che dai loro personali racconti scopriremo innumerevoli storie con l’azzardo di un’ipotetica teoria sulla nascita del Covid-19. Il rapporto dei due giovani verrà messo in crisi dal motivo per il quale uno dei due ha contratto il virus e nella nuova fase dell’umanità, che sembra scaturita dalla quarantena, la loro unione sembra sempre più essere messa in discussione.

Una riflessione profonda e plausibile sugli errori del genere umano verso l’ambiente e il regno animale a cui spetterebbe di diritto un’esistenza meno atroce.

“Il mio scopo è che il romanzo sia fruibile al maggior numero di lettori possibile. Nella vicenda di Camilla e Stefano, che è anche mio primo racconto di una storia d’amore, si identificheranno tantissime persone poichè troveranno tanti elementi comuni vissuti durante l’isolamento. La mia intenzione era fare una fotografia molto nitida di questo momento storico che resterà nel tempo uno dei più emblematici del nostro tempo. il Libro è per scelta senza una casa editrice in modo da poterlo rendere scaricaricabile gratuitamente online dal sito www.lamoreaitempidelcovid19.it dove sarà anche possibile ordinare una copia stampata per chi preferisce la versione cartacea. Inoltre, si potrà effettuare un’offerta libera sul sito stesso ad associazioni di difesa degli animali o alla croce rossa italiana”.

Ciro Formisano nasce a Torre del Greco nel 1976. Dopo il diploma di liceo linguistico frequenta a Bologna il Dams, consegue corsi di regia e ripresa cinematografica; contemporaneamente inizia il suo lavoro di Videomaker presso Telemontecarlo. Scrive sceneggiature, realizza cortometraggi e documentari selezionati e vincitori di numerosi festival. Dal 2012 inizia a seguire e documentare la protesta degli Esodati. “Figli dell’Esodo” è il titolo del documentario che racchiude testimonianze di Esodati durante le proteste a Roma. L’Esodo è il suo primo romanzo da cui verrà tratta la sceneggiatura dell’omonimo film, interpretato da Daniela Poggi.