Il Coordinamento Nazionale dei Corecom dal Santo Padre per una Controriforma della Comunicazione

0 minuto di lettura

Condividi

Se forza e muscolarità sembrano dominare, sovrastando le vicende umane, l’unico argine all’etica del rispetto, alla moderazione che possa riportare le coscienze nel sentiero dell’umanità è la comunicazione. Le parole, strumento potente, sono il collante tra gli uomini, ma anche, drammaticamente, armi.

Il Coordinamento Nazionale dei Corecom, sabato 25 gennaio 2025, nell’Aula Paolo VI per il Giubileo della Comunicazione, testimonierà il lavoro dei Comitati Regionali per le Comunicazioni, che operano come presidio nei territori per una comunicazione inclusiva, legale e virtuosa.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.