Il Coordinamento di Forza Italia di Caserta consegna alla Caritas aiuti destinati agli sfollati ucraini

Condividi

Il Coordinamento di Forza Italia di Caserta ha lanciato, nelle ultime ore, una raccolta tra i suoi iscritti per raccogliere beni di prima necessità e medicinali destinati agli sfollati ucraini.

Il carico è stato consegnato presso il centro di ascolto Caritas S. Bartolomeo, in via Giulia Centurano, dalla Coordinatrice Rossella Gravina e da Maria Rosaria Gliottone, in rappresentanza dell’intero comitato cittadino, i cui componenti tutti hanno mostrato da subito grande solidarietà verso l’iniziativa, che da giorni sta raccogliendo, tra i simpatizzanti azzurri, i beni da inviare alla popolazione ucraina.