Il Console d’Algeria a Napoli in visita alla Questura di Salerno

Condividi

Nella mattinata odierna il Questore di Salerno ha ricevuto il Console Generale della Repubblica Democratica Popolared’Algeria a Napoli.

ll colloquio, che si è svolto in un clima di grande cordialità, ha avuto ad oggetto argomenti di carattere internazionale, economico e culturale, all’insegna degli ottimi rapporti che hanno sempre caratterizzato i due Paesi. La circostanza è stata utile anche per fare un punto di situazione sulla comunità algerina residente nel territorio salernitano che risulta ben integrata sia per gli aspetti occupazionali che sociali.

Il Questore Conticchio, inoltre, ha espresso l’auspicio di una proficua e rafforzata collaborazione istituzionale manifestando l’intenzione di ricambiare la gradita visita presso la sede del Consolato di Napoli nei prossimi giorni.