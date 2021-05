Il Comune di Cesa partecipa a “Ecopagella 2.0”.

Condividi

L’Amministrazione comunale ha aderito ad “Ecopagella 2.0”, il primo contest nazionale per le scuole primarie sui temi della sostenibilità. Si tratta di una iniziativa che prevede lo svolgimento in modalità telematica. Protagonista dell’iniziativa sarà la scuola primaria “G. Rodari” dell’Istituto Comprensivo “Cesa”. Il contest nazionale è il primo progetto firmato Educational Goal, il portale per l’educazione alla sostenibilità ambientale per le scuole di ogni ordine e grado, sviluppato da Achab Med ed Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro. “Ecopagella 2.0” permette agli alunni di approfondire le tematiche della sostenibilità, grazie ad un percorso didattico multimediale, che potrà essere svolto in classe o a casa. Al termine del percorso didattico, ogni alunno può svolgere un quiz di verifica, con domande a risposta multipla. Svolgendo il quiz entro il 31 maggio 2021, le classi potranno partecipare all’estrazione di fantastici premi, tra cui: Giffoni Experience; Visita Oasi Wwf o Legambiente; borracce o altri gadget equivalenti; abbonamenti a riviste.

“Anche questa è una iniziativa – spiega l’assessore all’Ambiente Alfonso Marrandino – organizzata in collaborazione con la Gpn, la ditta che svolge il servizio rifiuti sul territorio. E’ finalizzata a migliorare il livello di educazione ambientale, partendo soprattutto dai giovani e dagli alunni delle scuole”.

