Il centrodestra stravince in Lombardia e Lazio. Ennesimo colpo per Sinistra ed ex forziste

Il centrodestra vince in Lombardia e in Lazio.

Attilio Fontana si riconferma governatore della Lombardia con un netto vantaggio rispetto ai candidati di centrosinistra e alla ex forzista, Letizia Moratti.

Nel Lazio, stravince Francesco Rocca, menager per anni a capo della croce Rossa.

Fotografia dei fatti: l’Italia se ne strafrega della propaganda fluida e non ne può più delle grida antifasciste (in assenza di fascismo).

Le parole della Premier Giorgia Meloni…

“Complimenti a Francesco Rocca e ad Attilio Fontana per la netta vittoria alle elezioni regionali 2023, sicura che daranno il massimo per onorare il mandato ricevuto dai cittadini di Lazio e Lombardia. Risultato che consolida compattezza centrodestra e rafforza lavoro del Governo.”

E così le Destre governano in 15 Regioni.

“Alle elezioni regionali 2023 in Lombardia e Lazio il centrodestra si conferma compatto e vincente. Congratulazioni a Francesco Rocca e Attilio Fontana. Questo straordinario risultato è anche la riprova della fiducia dei cittadini nel Governo e nel suo operato.” Così il ministro Elisabetta Casellati

A Sinistra, intanto, si fanno i conti… a perdere…

“Possiamo a questo punto serenamente dire che la scelta del Terzo Polo di sostenere Letizia Moratti è stata una sciocchezza? Col maggioritario a turno secco si è competitivi solo unendo tutto il centrosinistra (sì, pure i 5S). O lo capite o la destra vincerà ogni volta.”

Giorgio Gori, sindaco di Bergamo

Pura illusione quella di Gori, la Sinistra perderà sempre se continua con i deliri spocchiosi e sprezzanti verso il popolo.

“Quando il Pd smetterà di piangersi addosso, scoprirà che M5S e Terzo polo non fanno il Pd neanche sommati.”

Antonio Polito, editorialista del Corriere della sera.

Da tenere in considerazione è l’astensionismo sempre più forte. Ciò non significa che la Sinistra avrebbe vinto se alle urne fossero andate persone in massa, anzi avrebbe perso in maniera ancora più vergognosa, ma si rimarca la disaffezione degli italiani alla politica.

“Il 60 per cento di astensione. È questo il solo dato serio sul quale ragionare.”

Luigi Bobbio, magistrato e già senatore della Repubblica

Altro dato serio è la batosta per le ex forziste: Gelmini e Carfagna avranno portato il loro conforto – fazzoletti inclusi – alla Moratti?