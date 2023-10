Il Centro Studi Edilizia Reale Campania protagonista al Saie di Bari

Condividi

Il Coordinatore del Centro Studi Edilizia Reale Giulio De Angelis: “Un momento importante di confronto sulla energetica e sismica delle strutture edilizie nel nostro paese”.

Il Centro Studi Edilizia Reale Campania, in collaborazione con ISI Ingegneria Sismica Italiana, sarà protagonista di un significativo evento dedicato al futuro della riqualificazione energetica e sismica del patrimonio edilizio italiano. L’evento si terrà venerdì 20 Ottobre dalle 17:00 alle 17:30 in Piazza ISI -il luogo ideato da Ingegneria Sismica Italiana dove si incontrano gli esperti che operano nel settore della progettazione e nello sviluppo di tecnologie per la sicurezza di strutture e infrastrutture- in occasione del SAIE Bari 2023. Questo incontro offre un’importante opportunità per esplorare le prospettive future e i possibili incentivi al di là del Superbonus, finalizzati alla riqualificazione energetica e sismica delle strutture edilizie nel nostro paese.

“ISI Ingegneria Sismica Italiana ritiene sia fondamentale favorire il dialogo tra le diverse competenze che operano nell’edilizia e soprattutto nel patrimonio esistente e, estremamente utile, sensibilizzare a livello nazionale la cittadinanza sulla cultura della sicurezza” così il Direttore di ISI Ing. Davide Trutalli.

“Il Centro Studi Edilizia Reale è nato per volontà di commercianti provenienti da tutta Italia, dalla Sicilia al Piemonte, che agiscono in modo costruttivo come responsabili degli ordini professionali territoriali e nazionali nel settore delle costruzioni. La missione di questa iniziativa è creare un punto d’incontro dove ogni attore dell’edilizia possa contribuire attivamente allo sviluppo del comparto. L’adesione a questo progetto è stata forte, provenendo anche da chi non aveva precedentemente preso parte alle associazioni professionali. Questo coinvolgimento può essere fondamentale per il rilancio dell’edilizia a tutti i livelli. Il Centro Studi Edilizia Reale si impegna nella formazione, gestendo un’accademia per gli operatori del settore ed offrendo corsi di aggiornamento sia per i professionisti che per i liberi professionisti e dipendenti di aziende pubbliche e private. Inoltre, il Centro promuove il supporto finanziario attraverso convenzioni con istituti bancari e società finanziarie, facilitando l’accesso al credito per coloro che ne hanno bisogno. Il Centro si dedica anche a diffondere la cultura d’impresa e si occupa di una vasta gamma di tematiche, tra cui la riqualificazione energetica e sismica, la mobilità sostenibile e i materiali edilizi. Inoltre, si concentra sulla qualificazione e sul rilancio residenziale ed imprenditoriale dei borghi dei piccoli comuni, nonché sulla riqualificazione delle periferie. L’obiettivo è rappresentare in modo degno questo settore, che rappresenta il 25% del prodotto interno lordo, con un indotto che arriva al 40% del PIL, ma che spesso è poco rappresentato all’interno del panorama nazionale. Il Centro Studi Edilizia Reale si presenta come un luogo di dibattito aperto, in grado di proporre soluzioni concrete ed efficaci per il futuro sostenibile dell’edilizia e della qualità della vita in Italia. A dirlo è Giulio De Angelis, imprenditore nel campo della produzione e distribuzione di prodotti siderurgici e materiali edili da quattro generazioni, oggi Broker internazionale di materiale e tecnologie edili, membro della giunta con delega per il Mezzogiorno ed infrastrutture della Federcmated, federazione nazionale commercianti di prodotti edili di Confcommercio e cofondatore e coordinatore del Centro Studi Edilizia Reale.

L’Ing. Nicola Furcolo, esperto in digitalizzazione delle costruzioni e BIM e componente del comitato scientifico del Centro Studi Edilizia Reale, ha affermato: “Il Centro Studi Edilizia Reale e ISI Ingegneria Sismica Italiana sono due organizzazioni leader nel settore dell’edilizia e dell’ingegneria sismica in Italia. Entrambe sono dedite a ricerche, innovazione e consulenza tecnica per garantire la qualità e la sicurezza delle strutture edilizie nel nostro paese. Durante l’evento, analizzeremo gli scenari possibili per la riqualificazione energetica e sismica, anche in vista della legge di Bilancio per il 2024, esaminando gli incentivi esistenti e proponendo alcune ipotesi sulle possibili novità.”

L’evento si prefigge di fornire una panoramica chiara e completa sulle sfide e le opportunità che il settore edilizio in Italia sta affrontando. Rivolto a professionisti del settore e agli stakeholder interessati, costituirà una fonte preziosa di informazioni per la pianificazione strategica e per rimanere aggiornati su un tema di crescente importanza per il nostro Paese.