Il Centro Iso Riabilitativo per l’età evolutiva Aps di Pomigliano D’Arco presenta ‘PASSI’, percorso di sostegno alle famiglie di bambini con disabilità

Il Centro Iso Riabilititativo APS, Struttura Socio Sanitaria di Pomigliano d’Arco presenta ‘PASSI’, Percorsi per l’Autonomia della famiglia per il Sostegno e per una Strategia dell’Inclusione , destinato ai genitori di bambini con sindrome da spettro autistico, in età evolutiva.

Promosso dal Dott. Domenico Manna, direttore del Centro di terapia multidisciplinare per ogni forma di disabilità, in collaborazione con la Responsabile coordinatrice Dott.ssa Afrodite Esposito, il progetto formativo ed informativo curato dalla Dott.ssa Maria Carmela Inverno (Project Manager), e ideato dal responsabile scientifico Dott. Manna, mira a coinvolgere le famiglie impegnate nel caregiving parental, offrendo loro autonomia e sostegno psicologico nella mediazione terapeutica dell’autismo.

Con il supporto istituzionale della Città di Pomigliano D’Arco, dell’ambito comunale n. 25, del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dell’Asl Napoli3 Sud, il progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre che dalla Regione Campania, sarà ufficialmente descritto il 12 dicembre, alle ore 10.00, nella sala consiliare del Comune di Pomigliano D’ Arco.

Pensato per contrastare scoramento ed isolamento delle famiglie che si trovano a convivere con le criticità dell’autismo, ‘PASSI’ aiuterà a vedere nell’autismo una divers-abilità che può essere affrontata con nuove strategie.

Partner del percorso saranno A.G.V.H – Associazione Genitori e Volontari per la tutela dei Disabili; THYMOS – Organizzazione di volontariato; Auxilium Sociale A.P.S; Kirghisia A.P.S.

Il Centro socio sanitario situato in via Giuseppe Luraghi a Pomigliano D’Arco (Interno Consorzio Il Sole), articolerà la formazione nei seguenti moduli previsti dal progetto:

– Parent training: percorso per l’insegnamento dei metodi educativi evidence based (approccio fondato su incontri di gruppo, migliori evidenze disponibili, good e best practice);

– Sportello psicologico per le famiglie;

– Percorso di teatro sociale per limitare la crisi del burn out, ideato e realizzato dal CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Gli obiettivi che il progetto si pone sono i seguenti: migliorare le conoscenze su ASD per consentire il parent training; valorizzare il ruolo di mediazione dei genitori nell’intervento terapeutico; accompagnare le famiglie nel difficile processo di accettazione della diagnosi, favorendo un nuovo equilibrio rispetto al cambiamento della vita. Saranno inoltre previste esperienze di musicoterapia clinica e sensoriale, per il rilassamento emotivo e il rafforzamento delle risorse personali dei genitori.

Info: www.centroisoriabilitativo.it

E-mail: [email protected]

Tel: 351 988 40 13

