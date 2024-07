Il Centro Ester veste Mizuno: accordo triennale con il prestigioso brand giapponese

1 minuto di lettura

Il Centro Ester veste Mizuno. Sarà il noto brand giapponese a fornire le divise sportive a tutti gli iscritti dell’Associazione come annuncia orgoglioso il presidente Pasquale Corvino: “Un marchio che non ha bisogno di presentazioni, che ci affiancherà per tre anni vestendo in maniera esclusiva tutti i nostri tesserati. Ci tenevamo ad avere un brand internazionale per i nostri atleti e siamo riusciti a realizzare una partnership con un’azienda in grado di accontentare, con la massima qualità, tutte le esigenze delle varie discipline sportive. I nostri atleti potranno contare su di una corsia preferenziale nelle consegne in modo da essere pronti per poter gareggiare con divise da gioco eleganti e confortevoli”.

Anche Silvio Trivero (Account Senior Manager Teamwear Italia) sottolinea l’importanza di questo accordo: “Mizuno è orgogliosa di poter annunciare l’accordo triennale con il Centro Ester di Napoli. Nell’ottica della più ampia diversificazione possibile, questa collaborazione rappresenta un tassello fondamentale per la crescita e lo sviluppo del nostro brand”.

Il percorso della polisportiva ad Est di Napoli è noto: “Un centro di riferimento per tutta la Campania con 45 anni di storia: innumerevoli discipline e più di 1000 tesserati. Un enorme grazie al presidente e ai suoi collaboratori per la fiducia che ci hanno voluto accordare per una partnership che porterà lustro e fortuna ad entrambe le realtà”.

“La Mizuno -conclude il presidente del Centro Ester Pasquale Corvino- fornirà il materiale sportivo per tutti gli iscritti e sarà anche sponsor tecnico di tutte le prime squadre di calcio, basket e pallavolo”.

