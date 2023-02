Il caso Cospito ha fatto riemergere la politica malata

Condividi

La Politica è malata e il nome della malattia è la partitocrazia: rinnoviamo i partiti e guarirà la politica. Questo discorso non basta più, perché si è evidenziato, con la “chiarezza” che deriva dalle indagini giudiziarie, che i partiti sono stati e sono l’anello debole della politica. Il problema è il regime che si è costituito. Non bastano più i soliti discorsi. Come mai sempre all’interno dell’istituzione della giustizia ci sono grosse difficoltà?

Non si può accettare lo sdoganamento della violenza come risposta alla politica.

“Trovo estremamente gravi e inaccettabili i manifesti affissi all’Università La Sapienza di Roma che indicano in alcuni rappresentanti delle Istituzioni gli ‘assassini di Alfredo Cospito’. Il clima che si sta creando attorno alla vicenda dell’anarchico sta assumendo contorni inquietanti e non va sottovalutato. In attesa che gli inquirenti facciano piena luce sui responsabili è necessaria una condanna unanime, ferma e decisa, per queste azioni vergognose e per questa continua escalation di violenza.”

Ignazio La Russa, presidente del Senato

È inaccettabile soprattutto che il PD non chiarisca la sua posizione. Molto comodo – in questo caso anche grottesco – chiedere le dimissioni di Donzelli e Delmastro. Evidentemente serve qualcosa o qualcuno per fare lotta al Governo. Ciò è molto grave, c’è il pericolo di tornare a quarant’anni fa.

“Gli utili idioti dell’eversione. Il Pd crea una cagnara sulla rivelazione di presunti segreti ma non spiega la visita all’anarcoterrorista, né la tempesta di tweet per fargli togliere il regime del 41 bis.”

Maurizio Belpietro, direttore de La Verità

Ci sono misteri imperscrutabili riguardo alcune faccende della vita. Tipo quella che abbraccia proprio il PD che tutti detestano, deridono, si cimentano a contestare in banalità, ipocrisia, ignoranza, supponenza.

Eppur resiste.

“Oltre a protestare contro Nordio (comprensibile) e contro Donzelli (giusto), l’opposizione dovrebbe pero dire se chiede oppure no che sia revocato il 41bis all’anarchico Cospito. In ogni caso l’ex ministro di giustizia Orlando ha chiesto la revoca per Cospito, non si è rimesso alla magistratura.”

Antonio Polito, editorialista del Corriere della sera