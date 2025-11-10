Il casertano Ciampi alla guida del Centro Unico Stipendiale Interforze

1 minuto di lettura

Roma – Il 5 novembre, presso la sede del Centro Unico Stipendiale Interforze, si è svolta la cerimonia di avvicendamento tra il Direttore uscente – Contrammiraglio Vito Colamorea – ed il Direttore subentrante – Brigadier Generale Massimo Ciampi – alla presenza del Tenente Generale Salvatore Vergari – Capo Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello Stato Maggiore della Difesa.

All’evento hanno partecipato numerose autorità militari e civili, rappresentanze sindacali, i vertici del NoiPA e dell’INPS e rappresentanti della Leonardo S.p.A..

Il Contrammiraglio Colamorea, nel discorso di commiato, ha ripercorso brevemente la storia del CUSI ed evidenziato i principali obiettivi raggiunti in questi anni. Il Centro, nato come organo di governance sul trattamento economico, su espressa volontà del vertice politico/militare del Dicastero, nel 2023 ha avviato il processo di accentramento della funzione stipendiale dalle Forze Armate al CUSI che, al termine, vedrà la totale e completa gestione delle partite stipendiali del personale militare dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica.

Successivamente, il Brigadier Generale Ciampi, nel discorso di insediamento, dopo aver ringraziato i convenuti per aver voluto dare lustro all’evento, si è impegnato a dirigere il CUSI senza risparmio di energie, lavorando con trasparenza, coraggio e ascolto e dedicando ogni sforzo all’assolvimento dell’incarico che le Superiori Autorità gli hanno attribuito in un delicatissimo momento di trasformazione e grande cambiamento che sta investendo le Forze Armate. Tra i primi obiettivi da perseguire vi sarà quello di rendere l’amministrazione più moderna, digitalizzata, semplificata e vicina a chi serve il Paese. Ha concluso rivolgendo un saluto al Contrammiraglio Colamorea e ribadendo la fiducia nella “squadra CUSI” per la competenza e determinazione fino ad oggi dimostrata, rinnovando l’impegno nei confronti delle Forze Armate.

Il Tenente Generale Vergari, nel successivo intervento, ha augurato al Direttore Cedente un brillante proseguo di carriera nel nuovo incarico e al Direttore Subentrante un proficuo lavoro.

Don Gianfranco Pilotto, Vicario Episcopale dell’Esercito Italiano, ha concluso la cerimonia declamando la “Preghiera alla Patria.

