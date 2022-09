“Il Canto è una via Alchemica di trasformazione per sé stessi e per gli altri”: ce lo spiega il Mezzosoprano Elena Bresciani, artista eclettica di fama internazionale

Condividi

Appena terminato l’impegno artistico che l’ha vista in Commissione alla finale della VI Edizione del “Concorso Internazionale di Canto Lirico G.B. Rubini”, il Mezzosoprano Elena Bresciani si conferma uno dei migliori preparatori vocali sul panorama nazionale.

Esperta di voci femminili che segue in tutta Italia, oltre alla fama come cantante lirica che l’ha portata a cantare in ogni parte del mondo, dal Vaticano alla Carnegie Hall di New York, Elena Bresciani è plurilaureata in Lettere all’Università Statale di Milano, in Canto Artistico al Conservatorio Donizetti di Bergamo, in Voice Performance al Trinity College of Music di Londra e si è inoltre specializzata in Educazione alla Teatralità all’Università Cattolica di Milano e in Teologia Spirituale alla Facoltà Teologica di Milano.

Dopo 33 anni di studi della tecnica del canto e 23 anni di insegnamento con oltre 400 casi di studio nella lirica, nel jazz, nel pop e nel musical, l’artista ha dato vita all’Elena Bresciani Vocal Method per fondere il meglio della tecnica Europea e Americana con una attenzione particolare alle tecniche respiratorie e di improvising, ai SOVTE, ai passaggi di registro e meccanismo e all’ampliamento delle caratteristiche armoniche e timbrico-vocali di ciascuna voce.

“Ero una bambina timida, il canto mi dava felicità e mi faceva sentire libera, da questo è iniziata tutta la mia storia – ha dichiarato l’artista. Lavorando sodo e con tanta forza di volontà, la mia vita artistica è diventata esattamente quello che avevo sognato da bambina: dai teatri, alla radio, alla giuria in concorsi internazionali prestigiosi. Tutto diventa possibile se lo desideri davvero e ti impegni ogni giorno per conseguire i tuoi obiettivi.

Ad un certo punto del mio percorso, mi sono accorta che una pianta non può crescere solo in altezza, così sono diventata un preparatore vocale di riferimento nella lirica, nel pop, nel jazz e nel musical, studiando incessantemente e donando ad altri artisti tutto ciò che la vita mi aveva dato. I miei allievi sono rami, foglie, frutti e fiori meravigliosi che prendono linfa dalle radici del mio albero e poi si librano da soli.

Ho sempre cercato Dio nell’Arte ed il mio pensiero va sempre all’eternità, per questo intrecciare alla mia disciplina gli studi spirituali è stata una conseguenza naturale del mio percorso.

Nella mia idea del Canto, la Voce è un Diamante che va scolpito ogni giorno, compito dell’Artista è rendersi puro come questo diamante e farsi specchio del pubblico, epurandone le emozioni e portando chi lo ascolta ad elevarsi. Il cammino della voce, come quello dell’anima deve andare verso la purezza, l’espansione, la semplificazione. Il Canto è disciplina elevata che parla su più piani e aiuta a espandere la coscienza, una via Alchemica di trasformazione per sé stessi e per gli altri. Per questo motivo, è necessario un lavoro di introspezione e attivazione che vada in profondità ed espansione. Lavorando la propria parte materiale, i pensieri e la parte spirituale, la Voce progressivamente cambia e la Luce la pervade, questo rende progressivamente l’Artista migliore e la Persona migliore. Il Mentore che è già passato attraverso tutte le fasi della propria carriera, può accompagnare l’Artista in questo Viaggio di scoperta della propria Voce e della propria natura più pura e profonda, questo è il lavoro che faccio con le Artiste che seguo. Sono un’anima in cammino, che attraverso il canto aiuta altre anime nel loro viaggio”.

La sua esperienza come sound healer le consente di lavorare sulla formante degli armonici, potenziando la qualità timbrica delle voci che segue e l’elasticità dell’estensione anche attraverso il lavoro con diapason a 432 hz e all’utilizzo delle connessioni fra campane tibetane, campane di cristallo e voce. Studiosa di spiritualità, nei suoi group program di livello avanzato, prepara le artiste professioniste come “mental coach” usando psicologia, alchimia e altre discipline tese a potenziare le capacità della psiche dell’artista oltre i limiti consueti del cervello umano, per innalzare il livello delle performance.

Sin dall’antichità, del resto, la musica è considerata medicina ed harmonia mundi, la voce apre portali, illumina le coscienze e le fa evolvere ed espandere.

Lavorando proprio sulle potenzialità curative della voce umana a determinate frequenze in hertz, da ottobre nascerà un corso collettivo in presenza, il Group Program dal titolo “La voce alchemica – primo livello” dove appassionati di meditazione, artisti/e, yoga addicts e cercatori/trici spirituali potranno trovare moltissime informazioni per usare la loro voce nella meditazione profonda, nella preghiera, nelle loro pratiche spirituali anche con l’ausilio delle campane (tibetane e di cristallo), seguiranno poi un secondo e terzo livello nel corso dell’anno. Il progetto prevede la possibilità di accedere a un portale con tracce sonore da lei incise con la sua voce e le campane per le proprie meditazioni (Sound baths).

Grazie al prestigioso curriculum e al costante impegno come leading voice mentor, Elena Bresciani è anche un’artista la cui presenza viene ricercata dai maggiori eventi nazionali e oltre confine.

A settembre e ottobre sono infatti numerose le date in programma che la vedranno protagonista:

VEA RETREAT sabato 17 settembre dalle 10-18 , un retreat di alto perfezionamento in studio su Voce, Energia, Arte e Teatralità aperto ad Artiste interessate a conoscere il metodo di lavoro nei Group Program di Livello Avanzato. Al centro l’interpretazione e l’autostima attraverso le tecniche corporee funzionali e teatrali anche con la maschera neutra.

, un retreat di alto perfezionamento in studio su Voce, Energia, Arte e Teatralità aperto ad Artiste interessate a conoscere il metodo di lavoro nei Group Program di Livello Avanzato. Al centro l’interpretazione e l’autostima attraverso le tecniche corporee funzionali e teatrali anche con la maschera neutra. a Cremona domenica 25 settembre in occasione di Mondomusica, Fiera del Settore Musicale , tutti gli studenti che hanno sostenuto esami del Trinity College of Music di Londra presso il suo studio (che è sede esame Trinity nr 68472) saranno gratificati dalla Cerimonia Nazionale di Consegna Diplomi TCML (Trinity College Music London). Presenti anche altre strutture sedi esame Trinity con i loro studenti.

, tutti gli studenti che hanno sostenuto esami del presso il suo studio (che è sede esame Trinity nr 68472) saranno gratificati dalla (Trinity College Music London). Presenti anche altre strutture sedi esame Trinity con i loro studenti. Lo Studio di Canto Elena Bresciani sarà una delle tappe ufficiali del Concorso Nazionale di Canto Wave TV Music Awards Sanremo, con finali a Sanremo nella settimana del Festival. Si tratta della Kermesse più importante per i giovani emergenti che si svolge nella settimana del Festival. Davanti alle telecamere di Wave TV nell’intera giornata del 29 ottobre terrà anche una masterclass di alto perfezionamento per cantanti a Sanremo e sarà in Giuria alla Finale di questo prestigioso concorso.

Recensita da prestigiose riviste e testate giornalistiche fra cui l’Opera, Amadeus, il Corriere della Sera e Classic Voice, è anche autrice di saggi in ambito musicale per Eco Edizioni Musicali, Progetto Cultura di Roma e Franco Angeli, testi usati dalle Università Italiane e dall’Accademia del Teatro alla Scala di Milano, e con il Maestro Stefano Ghisleri, pianista e compositore, sta preparando l’incisione discografica delle Quattro canzoni d’Amaranta di F.P. Tosti su testi di Gabriele D’Annunzio.

