Il caldo non molla, oggi 10 città da bollino rosso. Ma sabato saranno ‘solo’ 7

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Inizio agosto di caldo rovente per l'Italia, ma con la prospettiva di un primo weekend del mese che si preannuncia meno afoso. Secondo l'ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, infatti, oggi venerdì 2 agosto, i capoluoghi con bollino rosso sono 10 – 2 meno di ieri – mentre per domani, sabato 3, le città con livello massimo di allerta scenderanno a 7. Contrassegnate dal bollino rosso sono oggi 10 delle 27 città monitorate dal ministero. Si tratta di Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo. Bollino arancione, invece, per Bari e Campobasso. Domani, sabato 3 agosto, scenderanno quindi a 7 le città da bollino rosso (livello di rischio 3). L'allerta resterà massima a Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo, mentre la maggior parte degli altri capoluoghi sarà contrassegnata dal bollino giallo (rischio 1). Rischio 2 (bollino arancione) solo a Catania, con Napoli e Trieste a rischio 0 (bollino verde). Dopo la giornata infernale di ieri, secondo gli esperti de ILMeteo.it le temperature continueranno ad essere altissime anche oggi con Siracusa a 41°C, Catania e Foggia a 39°C e quasi tutto il Sud con le zone interne di pianura a 38°C; in Sardegna vivremo ancora la nuova normalità con 43-44°C nelle zone lontane dal mare. E anche i temporali saranno ancora prepotenti al Nord: si prevedono rovesci intensi specie sulle Alpi, ma in locale discesa verso le pianure adiacenti. La traiettoria di questa nuova passata temporalesca deve essere ben definita dai modelli. Quel che è certo è che anche il Centro vivrà i primi momenti temporaleschi dopo una calma piatta durata circa 10 giorni: nella notte e al primo mattino di sabato 3 agosto sono previsti infatti rovesci e colpi di vento sull’Alto Adriatico con coinvolgimento successivo di tutte le regioni centrali e di parte del Nord-Est più interno: in pratica ritroveremo dei rovesci a macchia di leopardo dalla costa romagnola fino al Lazio, a mitigare un’afa opprimente che attanaglia da giorni tutti questi settori. Dopo questi temporali il quadro termo-igrometrico (temperatura e umidità) sarà meno folle, ci sarà una leggera discesa dei picchi di caldo, seppur temporanea. Infatti, già da lunedì 5 agosto, una nuova fiammata nordafricana guadagnerà terreno verso tutta l’Italia. Il caldo di Caronte non è finito, ma attenzione ai forti temporali al Centro-Nord. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.