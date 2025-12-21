IL CAFFÈ ESPRESSO: L’ALLEATO PERFETTO NEI MOMENTI DI FESTA

5 minuto di lettura

Due ricette gustose e creative per un aperitivo o un dopocena a base di caffè espresso, create dal coffee expert e latte artist, Giuseppe Fiorini, in collaborazione con

il Comitato Italiano del Caffè di Unione Italiana Food.

Accelera il metabolismo, favorisce la digestione, aiuta la concentrazione e regala un boost di energia: parliamo del caffèespresso, un rito irrinunciabile per gli italiani, simbolo di convivialità e relazione, ma anche alleato fondamentale per “affrontare” le festività.

Perché Natale e Capodanno vogliono dire pranzi e cene così lunghi da fondersi senza soluzione di continuità, seguiti da infinite sedute di giochi da tavola, partite a carte, tombola e mercante in fiera, per poi salire in macchina – magari anche a tarda notte – e tornare a casa per riposare e prepararsi alla maratona successiva.

Ed è proprio qui che entra in gioco il caffè espresso: un vero e proprio asso nella manica, che oltre a regalarci un momento di piacere e relax, grazie alla caffeina e ai polifenoli – dalle potenti capacità antiossidanti e antinfiammatorie – diventa un antidoto contro la sensazione di pesantezza e sonnolenza.

Durante le festività, quando si ha più tempo a disposizione da passare insieme a parenti e amici, possiamo reinventare il tradizionale espresso, dando sfogo alla creatività e meravigliando gli ospiti con preparazioni golose e non convenzionali.

Il coffee expert e latte artist, Giuseppe Fiorini, in collaborazione con il Comitato Italiano del Caffè di Unionfood, ha ideato due ricette, un mocktail e un cocktail, adatte sia per l’aperitivo – per preparare il palato a pranzi e cenoni – sia come dopo pasto morbido, per favorire la digestione e aiutare a rimanere concentrati sul “tavolo da gioco” … e alla guida.

LE RICETTE DI GIUSEPPE FIORINI

Espresso Zen Miele & Ginger Twist (mocktail analcolico)

Ingredienti:

• Una tazzina di espresso molto caldo

• Mezzo cucchiaino di zenzero fresco grattugiato

• Un cucchiaino di miele di castagno o acacia

• Una spruzzata di cannella

• Come guarnizione: una scorzetta d’arancia

Caffè Crema Balsamica – Dopo Pasto Morbido (cocktail alcolico)

Ingredienti:

• Una tazzina di espresso molto caldo

• Un cucchiaino di miele

• Un cucchiaio di panna fresca montata

• Un pizzico di cannella

• Una grattata di scorza di arancia o limone

• Liquore all’anice o amaro alle erbe

Secondo Giuseppe Fiorini, sono almeno tre i caffè indispensabili per sopravvivere alle festività natalizie: “il primo appena svegli, per iniziare la giornata con la carica giusta, uno per preparare lo stomaco ai menù impegnativi e uno dopo i pasti. Le ricette che ho creato aggiungono un tocco spicy e una nota di dolcezza, grazie a miele, cannella e panna, indispensabili per mandare giù con un sorriso anche le domande scomode dei nostri parenti più curiosi”.

“Secondo l’ultima indagine condotta da AstraRicerche, il caffè conferma il suo ruolo sociale: 7 italiani su 10 lo bevono ogni giorno, per oltre 280mila tonnellate consumate (792 tazzine annue a testa) – sottolinea Mario Piccialuti, direttore generale di Unione Italiana Food – Ogni pasto, in Italia, si conclude con un espresso e, per noi italiani, la giornata non può iniziare senza un buon caffè. L’impegno quotidiano di Unione Italiana Food è quello di valorizzare il nostro patrimonio attraverso l’innovazione e la sostenibilità dei prodotti e delle filiere strategiche, come quella del caffè, che ci rende famosi in tutto il mondo. Parlare oggi di espresso italiano significa evocare una storia secolare, elevata tecnologia, ma anche socialità, rito e tradizione. È importante, oggi più che mai, invitare i consumatori a esplorare, sperimentare, scoprire miscele differenti assieme ai numerosi metodi di estrazione che la straordinaria filiera del caffè italiano offre al mercato. Possiamo ad esempio usare la moka al risveglio, bere un espresso a metà mattina, preparare un filtro mentre si lavora al computer oppure proporre un coffee pairing in abbinamento al cibo, o ancora, usare il caffè nella mixology, preparando cocktail alcolici e analcolici, come consiglia il nostro esperto.

Ecco perché il caffè deve entrare a pieno titolo quale elemento integrante della cucina italiana. Il riconoscimento da parte dell’UNESCO – conclude Piccialuti – rappresenta un’opportunità concreta per valorizzare l’intera filiera agroalimentare italiana, compreso il caffè, che da secoli occupa un ruolo centrale nella nostra cultura quotidiana”.

Il Comitato Italiano del Caffè è il portavoce delle principali aziende di torrefazione e delle imprese dei servizi collegati, garantendo rappresentanza nei rapporti con le Istituzioni nazionali, europee e internazionali, con la Federazione Europea del Caffè e con le diverse componenti sociali. Riunisce più di 65 aziende, pari a circa l’80% del mercato nazionale. È presieduto da Giuseppe Lavazza e le imprese che ne fanno parte includono grandi marchi e piccole e medie realtà fortemente radicate nei territori. Nonostante la diversità per dimensioni e segmenti produttivi, queste aziende condividono valori, competenze ed esperienze, che attraverso Unionfood si trasformano in progetti comuni su temi strategici per il Settore, tutelando al contempo le identità aziendali che costituiscono la ricchezza dell’Associazione.

Unione Italiana Food (Unionfood) è la maggiore Associazione italiana per rappresentanza diretta di categorie merceologiche alimentari e una delle più rilevanti a livello europeo. L’Associazione promuove e tutela le imprese, i prodotti e i settori che costituiscono l’eccellenza della nostra industria alimentare, supportandole nell’affrontare le sfide dei mercati globali. Oggi Unionfood rappresenta oltre 530 aziende appartenenti a 26 categorie merceologiche, per un totale di oltre 100.000 addetti e un fatturato complessivo di 58 miliardi di euro, di cui 23 miliardi generati dall’export.

