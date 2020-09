Il brillante matrimonio di Elettra Lamborghini è “Made in Napoli” !

Condividi

La famosa cantante e talent televisivo Elettra Lamborghini, in occasione del suo matrimonio con Nick Van de Wall (Dj Afrojack), ha scelto di indossare gioielli disegnati in esclusiva dalla maison napoletana I Gioielli Del Sole.

Dopo l’addio al nubilato, presso una lussuosa tenuta di Sant’Angelo in Formis, vicino Caserta, ieri 26 settembre la coppia è convolata a nozze in una villa esclusiva sul lago di Como che tra sfarzo e tanto fashion style ha visto la Lamborghini indossare i gioielli della rinomata azienda orafa napoletana, da anni leader sul mercato nazionale e internazionale e che opera presso il polo produttivo e fieristico “il Tarì”.

Un periodo d’oro per Elettra Lamborghini che con il suo personaggio trasversale raccoglie milioni di fans in tutto il mondo.

La star del nuovo pop latin-urban, e nipote di Ferruccio Lamborghini, il famoso fondatore dell’omonima casa automobilistica, è nota, soprattutto ai giovanissimi, non solo per la sua musica ma anche per le sue diverse esperienze televisive e per il suo carattere esuberante che le ha permesso di fiorire come artista ed influencer.

I Gioielli Del Sole, brand che ha già supportato altre star e influencers nazionali, da anni si è imposta con successo sul mercato e il “matrimonio” con la star Elettra Lamborghini è un nuovo step verso la consacrazione nel settore dell’alta gioielleria.

La maison, fondata oltre 20 anni fa, affonda le proprie radici nella antica tradizione orafa Napoletana, sintesi di tradizione e innovazione, di manualità ed intuizione distinguendosi per stile e interpretazione unica del gioiello.

La qualità è garantita da un team appassionato di artigiani orafi e di maestri incastonatori che vengono supportati da una continua ricerca di stile, qualità, eleganza e cura del design.

Elettra Lamborghini ha detto sì. Ieri pomeriggio nella romantica cornice di Villa Balbiano sul lago di Como, la sexy ereditiera ha sposato il suo migliore amico, il dj olandese Afrojack, all’anagrafe Nick van de Wall. La sposa, emozionatissima, ha sfoggiato un abito bianco in tulle e pizzo proveniente dall’atelier Celebrity Spose di Napoli, dalla scollatura molto provocante e con trasparenze sexy accompagnato da un lungo velo n tulle di seta con profili di pizzo. Cambio d’abito per il party serale culminato con i fuochi d’artificio. Per la festa di nozze, Elettra ha indossato un abito bianco a sirena con scollatura profonda e spacco vertiginoso. Lo sposo ha invece scelto uno smoking nero completato da una camicia bianca, papillon nero e fiore all’occhiello.

