Il 6 maggio ore 11:30 al teatro Nest ci sarà il primo dei tre spettacoli allestiti grazie al progetto “InNESTi di teatro”, in collaborazione con IFEL Campania.



Il progetto di teatro forum per le scuole della Campania targato Nest Napoli Est teatro e Ifel Campania. Il progetto, iniziato negli scorsi mesi è riuscito, attraverso una particolare tecnica dal nome teatro Forum, a coniugare l’espressione artistica con l’attività di partecipazione sociale, politica, che ogni individuo inserito in una comunità è portato a compiere, abbattendo così la cosiddetta “quarta parete” teatrale. Lo spettacolo del 6 maggio che vedrà la partecipazione di attori professionisti, accompagnati dai giovanissimi studenti delle scuole partecipanti, tratterà il tema del cyberbullismo e del bullismo in ogni sua forma. Oltre ad aver trattato il tema del bullismo con i giovani, il progetto è servito soprattutto a creare legami forti, spirito di collaborazione ed ha insegnato ai piccoli attori la nobile arte del perdono. Lo spettatore è diventato così soggetto attivo, partecipante e soprattutto riesce ad assumersi tutte le responsabilità del ruolo da assumere nella società.

Saranno presenti, oltre alla compagnia Nest, la dott.ssa Lucia Fortini (Assessore alla scuola, alle politiche sociali e alle politiche giovanili); la dott.ssa Maria Somma (Direttore generale per le politiche sociali e socio-sanitarie); la dott.ssa Caterina Borrelli (RUP); Avv. Annapaola Voto (Direttore Generale Fondazione IFEL Campania).

