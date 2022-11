Il 3 dicembre Oscar De Summa con “Nessun elenco di cose storte” al Teatro Civico 14

Condividi

Sabato 3 dicembre ore 20.00

Teatro Civico 14 all’interno di Spazio X (via F. Petrarca 25 P.co dei Pini, Caserta) NESSUN ELENCO DI COSE STORTE un progetto drammaturgico di Oscar De Summa regia Oscar De Summa con Sandra Garuglieri luci Matteo Gozzi produzione Attodue

Sabato 3 dicembre (ore 20.00) in scena al Teatro Civico 14 (all’interno di Spazio X – via F. Petrarca 25 P.co dei Pini, Caserta) Nessun elenco di cose storte, progetto drammaturgico del premio Ubu Oscar De Summa, con Sandra Garuglieri che, attraverso un gioco, un giallo ludico, prova a ricostruire chi ha ucciso la morte conducendo lo spettatore in situazioni inaspettate, grottesche e verosimili.

www.teatrocivico14.it al costo di 12 euro, 10 per il ridotto under30/over65; per info e prenotazioni [email protected] oppure +39 0823441399. I biglietti sono acquistabili al botteghino del teatro e sul sitoal costo di 12 euro, 10 per il ridotto under30/over65; per info e prenotazionioppure +39 0823441399.

Sandra Garuglieri si fa interprete del lavoro di Oscar De Summa, autore e attore tra i più apprezzati della scena teatrale italiana, vincitore dei premi Cassino Off 2015, Hystrio Anct 2016, Hystrio/Mariangela Melato 2017 e, con la “Trilogia della provincia”, del premio Rete Critica 2016. Nessun elenco di cose storte è il racconto della nostra relazione con la morte attraverso un gioco, attraverso un giallo che si propone, in modo ludico, di scoprire chi ha ucciso la morte.