Condividi

La situazione tra Israele e Palestina sta prendendo un piega ancora più controversa. Terrore e vittime ogni giorno. L’antisemitismo dilaga, inutile girarci attorno.

E all’Ucraina, invece, vengono fornite armi a iosa, come se non ci fosse un domani.

“Da ridere o da piangere? La segretaria del PD, Elly Schlein, invita l’Italia a non mandare più armi a Israele “per evitare il rischio che le usi per commettere crimini di guerra”. Antonio Tajani, ministro degli Esteri, le risponde, a stretto giro di posta, che non è molto informata: il Governo italiano ha smesso di inviare armi a Israele già dal 7 ottobre scorso, dall’inizio cioè della guerra…Da ridere! Fa però ridere un po’ meno la presa di posizione del Governo italiano, del tutto allineata su quella di Bruxelles: tutto l’aiuto cioè all’Ucraina, anche a costo di sguarnire le nostre difese, e nessun aiuto a Israele, dal quale stiamo sempre più prendendo le distanze. Eppure Israele è stato aggredito (come l’Ucraina) o l’abbiamo già dimenticato? Da piangere.

Si celebra il 27 gennaio la “giornata della memoria” in un clima di acceso antisemitismo, anche a livello istituzionale. Caccia all’ebreo a Vicenza, il rettore dell’Università di Cagliari cancella tutti gli accordi con università israeliane, manifestazioni di piazza a favore dei criminali di Hamas…E nessuno dice niente. Anzi…Israele insomma è rimasto solo a difendere il proprio diritto all’esistenza, come Stato e come popolo. Però tutti vogliono partecipare alle cerimonie della memoria all’insegna dello stantio motto “MAI PIU’!”, senza rendersi conto che potremmo tra non molto dover utilizzare un altro motto: “ANCORA UNA VOLTA!”. In questa atmosfera di criminalizzazione indiscriminata degli ebrei una seconda Shoah, in effetti, non è affatto da escludere. C’è da piangere.” Domenico Vecchioni, storico e già ambasciatore d’Italia