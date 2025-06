Il 21 e 22 giugno torna Palomonte Truck, lo spettacolo dei motori del Sud con food e musica

1 minuto di lettura

Palomonte (Sa). Conto alla rovescia nella Valle del Sele per l’attesissima manifestazione che mette al centro dei riflettori il settore degli autotrasporti e la sicurezza stradale. Questo weekend, sabato 21 giugno e domenica 22 giugno 2025 ritorna in località Valle del comune di Palomonte, l’evento Palomonte Truck 2025. La manifestazione, gratuita, giunta alla sua terza edizione, patrocinata dal Comune di Palomonte e con la collaborazione della Protezione Civile, è organizzata dagli imprenditori del settore autotrasporti Silvano Carbone e Gerardo Cupo.

Porte aperte all’evento a partire dalle ore 15 di sabato 21 giugno quando in località Valle faranno ingresso in piazza i bisonti della strada, a cui seguiranno le gare di rombo, audio e led, mentre alle ore 21.30 sul palco del Palomonte Truck 2025 saliranno il sindaco del Comune di Palomonte, Felice Cupo, l’assessore agli eventi del Comune, Lara Moscato e il vicepresidente della Provincia di Salerno, Giovanni Guzzo. Chiuderà la serata dedicata ai motori, il concerto del rapper Vale Lambo alle ore 22.30. Giornata di divertimento, gare ed intrattenimento anche domenica 22 giugno dove a partire dalle ore 10 con l’apertura degli stand avranno inizio le gare e gli spettacoli di intrattenimento a cui seguirà il pranzo alle ore 13, lo spettacolo di car wash alle ore 17 per continuare poi dalle ore 19 a 00 con l’intrattenimento dei track. Due giorni di musica, spettacoli e competizioni ma anche di riflessioni e confronto con le Istituzioni sul futuro degli autotrasporti in Campania ed in Italia, accompagnati da stand informativi e stand enogastronomici di prodotti tipici locali. “Siamo fieri e pronti per la terza edizione del Palomonte Truck che rappresenta un mix di passione, tenacia e lavoro ma anche un momento di riflessione e amicizia – spiegano Silvano Carbone e Gerardo Cupo, patron dell’evento. -La manifestazione nel corso degli anni, grazie presenza di centinaia di autotrasportatori provenienti da tutta Italia è diventata uno spazio dove viene valorizzata la creatività e questa edizione ne rappresenterà l’evoluzione fatta di nuovi contenuti e collaborazioni con la sinergia tra mondo degli autotrasporti e Istituzioni non solo per divertirsi in maniera sana ma anche per riflettere sul futuro del comparto che è in forte crescita e che ogni giorno, affronta non pochi problemi da nord a sud dell’Italia senza tralasciare il delicato tema della sostenibilità ambientale”.

