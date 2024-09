Il 10° FIWARE Global Summit a Napoli il 18 e 19 settembre: alla Mostra d’Oltremare innovatori tecnologici da tutto il mondo per un futuro digitale più sostenibile

7 minuto di lettura

E’ in programma alla Mostra d’Oltremare di Napoli mercoledì 18 e giovedì 19 settembre il FIWARE Global Summit, evento di primo piano nel campo del business e della tecnologia open source organizzato dalla FIWARE Foundation in collaborazione con il Centro di Competenza Meditech e la Casa delle Tecnologie Emergenti Infiniti Mondi – Napoli Innovation City, ospitato dal Comune di Napoli. Il Summit presenterà gli ultimi progressi nelle tecnologie all’avanguardia come AI, Digital Twin, Cybersecurity e Data Spaces, con l’obiettivo di aprire la strada a un futuro digitale più sostenibile. La 10° edizione del Summit porterà a Napoli oltre 400 partecipanti, 150 relatori globali, 40 Innovation Hubs (iHub) da 12 Paesi del mondo e oltre 50 casi di studio su Smart Cities, Smart Energy, Smart Water, Smart Agrifood, Smart Industry, Smart Communities, Mobility e altri settori emergenti.

Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, afferma: “Le tecnologie emergenti sono il motore dell’innovazione urbana, offrono soluzioni sostenibili e intelligenti per migliorare la qualità della vita dei cittadini, un obiettivo che a Napoli – ad esempio attraverso il progetto di Casa delle Tecnologie – intendiamo perseguire fortemente, integrando queste tecnologie e creando ecosistemi dinamici e inclusivi in cui efficienza, sostenibilità e benessere diventino centrali rispetto alle politiche attivate. La 10° edizione del FIWARE Global Summit nella nostra città è la conferma di una visione costantemente orientata a un modello di città in cui ci sia integrazione tra patrimonio culturale e tecnologie digitali, creando esperienze immersive e coinvolgenti per i cittadini che valorizzino il patrimonio culturale e lo trasformino in elemento distintivo per le città intelligenti, attrattore di investimenti, generatore di opportunità per i giovani e veicolo di promozione dello sviluppo economico”.

Il 10° FIWARE Global Summit riunirà un’appassionata comunità di aziende, pubbliche amministrazioni, mondo accademico, sviluppatori, tecnologi, leader di pensiero, imprenditori, PMI e grandi imprese, investitori e ricercatori, desiderosi di condividere le conoscenze, sviluppare soluzioni intelligenti d’impatto a livello mondiale e costruire nuove partnership per un domani digitale resiliente e inclusivo. Tra i principali esperti di dati e opinion leader del settore figurano Asmina Syriou, Business Applications & Partnerships Officer presso l’Agenzia Spaziale Europea; Lee Jung-Hoon, sindaco onorario di Seoul; Marco Schuldt, vice-capo sezione per la digitalizzazione, Industrie 4.0 presso il BMWK (Ministero Federale Tedesco dell’Economia e dell’Azione per il Clima); Mario Scuderi di CDP Venture Capital; Matthias Rehfeld, Responsabile di Make-IT Africa presso GIZ (Società Tedesca per la Cooperazione Internazionale); Pier Luigi Pisa, Vicedirettore News, Autore TV per La Repubblica; Yasunori Mochizuki, Presidente del Consiglio di Amministrazione di FIWARE e Fellow di NEC Corporation.

Andrea Battaglia, CEO della FIWARE Foundation, sottolinea: “Il FIWARE Global Summit 2024 sarà più significativo che mai, in quanto celebreremo la sua decima edizione e una nuova era per FIWARE come fiorente comunità globale che stabilisce standard più elevati per lo scambio di dati e modelli di dati intelligenti, trasformando i dati in un valore più grande”. Non vediamo l’ora di dare il benvenuto alla Comunità FIWARE, così come all’eccezionale schieramento di esperti del settore e alle principali parti interessate provenienti dal settore pubblico e privato. Insieme, collaboreremo per scambiare conoscenze e creare nuove partnership, guidando lo sviluppo di soluzioni innovative per un futuro digitale più resiliente e inclusivo.”

L’evento si terrà presso la Mostra D’Oltremare (Napoli) in collaborazione con il Centro di Competenza Meditech, attraverso MEDIHub, il primo IHub FIWARE certificato del Sud Italia, unica organizzazione europea che segue i principi fondamentali della Data Spaces Business Alliance (composta da BDVA, FIWARE Foundation, Gaia-X e IDSA). Unendo FIWARE a MEDiHub, Meditech mira a plasmare il futuro degli ecosistemi digitali nel Sud Italia. L’obiettivo è trasformare i concetti in soluzioni intelligenti pratiche e sviluppare nuovi prodotti e servizi che abbiano un impatto significativo sul mercato e sulla società. Nell’ambito della missione globale FIWARE, Meditech ha formato oltre 50 persone, certificato più di cinque esperti tecnologici, completato più di 10 progetti basati su FIWARE e informato oltre 200 persone nella regione negli ultimi 12 mesi.

Angelo Giuliana, Direttore Generale del Centro di Competenza Meditech, aggiunge: “Ospitare la decima edizione del Fiware Global Summit a Napoli rappresenta un riconoscimento importante del lavoro che il nostro Centro di Competenza svolge da diversi anni, investendo in formazione e competenze sempre più strategiche e in linea con una visione basata sul valore dei dati e della loro condivisione. Un principio alla base dell’idea stessa di smart city: progettualità ambiziose che stanno cambiando il volto dell’Europa e trovano terreno fertile a Napoli, grazie al lavoro del Comune di Napoli che si propone, anche con il nostro supporto, di fare del capoluogo campano la città dei dati”.

Tecnologie sostenibili e opportunità di business: cosa rende dunque il 10° FIWARE Global Summit così speciale? Il Summit sarà caratterizzata da una programmazione d’impatto in entrambe le giornate, tra cui tavole rotonde interattive, format di Ted Talks, matchmaking e networking.

Il 18 settembre, primo giorno della conferenza, si concentrerà sulla visione strategica e di business della nuova era di FIWARE, approfondendo temi quali lo sviluppo di ecosistemi per la sostenibilità sistemica, l’accelerazione di soluzioni sicure e resilienti per un futuro migliore, e l’esplorazione di come creare un mercato unico europeo di Data Spaces e sviluppare una Data Economy insieme alla Data Spaces Business Alliance.

Il 19 settembre le tavole rotonde riguarderanno le applicazioni pratiche di FIWARE per le Smart Communities, Smart Energy, Smart Industry, Smart Agrifood, Smart Water. Verranno inoltre discusse tecnologie abilitanti come Data Space, Digital Twins, AI, ML e Robotica. Esperti dei FIWARE Innovation Hubs condivideranno strumenti e metodologie per rafforzare gli ecosistemi di innovazione per lo sviluppo digitale dei territori locali.

Il FIWARE Global Summit offre un programma di formazione tecnica di due giorni a partire dal 18 settembre. Verranno trattati argomenti quali l’utilizzo delle API NGSI, la connessione al software open source, l’uso dei dati contestuali attraverso il Machine Learning e l’AI, e la programmazione di Digital Twins utilizzando NGSI-LD e oltre 1200 Smart Data Models.

Per ulteriori dettagli sul FIWARE Global Summit e per assicurarsi il biglietto d’ingresso, visitare il sito web ufficiale: www.fiware.org/global-summit/.

Informazioni su FIWARE Foundation

Insieme ai suoi membri e partner, FIWARE Foundation guida la definizione – e l’implementazione Open Source – di standard aperti chiave che consentono lo sviluppo di soluzioni intelligenti portabili e interoperabili in modo più rapido, semplice e conveniente, evitando scenari di vendor lock-in, e alimentando al contempo FIWARE come ecosistema aziendale sostenibile e orientato all’innovazione. Al servizio di diversi settori, FIWARE è oggi la tecnologia Open Source leader a livello mondiale per la digitalizzazione di città e regioni intelligenti.La fondazione raggiunge questo obiettivo attraverso la sua offerta di architetture di riferimento, blocchi di costruzione standard, circa 1.200 Smart Data Models, un’API standard, i suoi 40 Innovation Hubs (iHubs), il FIWARE Marketplace e il supporto della sua comunità globale in rapida crescita che condivide una visione comune e unisce i propri sforzi per rendere FIWARE la tecnologia Open Source di scelta per le industrie, i governi, le università e le associazioni per raggiungere il loro pieno potenziale e scalare le loro attività, entrando così in nuovi mercati e facendo crescere le loro imprese. Fondata nel 2016, la fondazione annovera tra i 645 membri Madinah City, Atos, Engineering, NEC, Red Hat e Telefónica. Per ulteriori informazioni: fiware.org e seguire l’organizzazione su Twitter, LinkedIn e YouTube.

Informazioni su MediTech

MedITech Competence Center, selezionato nel 2018 dal MIMIT (ex MISE) tra gli otto centri di rilevanza nazionale, è un partenariato pubblico-privato, che svolge attività di orientamento e formazione alle imprese su tematiche Industria 4.0, nonché di supporto nell’attuazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione, da parte delle imprese fruitrici, in particolare delle Pmi, di nuovi prodotti, processi o servizi (o al loro miglioramento) tramite tecnologie avanzate in ambito Industria 4.0. I servizi offerti si rivolgono anche alla Pubblica Amministrazione, grande protagonista della transizione digitale. MedITech conta sulla collaborazione di 5 Università della Campania, 3 Università della Puglia e 21 player industriali d’avanguardia. Il Centro di Competenza MedITech si ispira ai fabbisogni di innovazione del territorio del Mezzogiorno, coniugando competenze tecnologiche di eccellenza e la conoscenza di esigenze e potenzialità di innovazione dei sistemi produttivi e socio-economici. Per ulteriori informazioni, visita www.meditech4.com e seguici su Facebook e LinkedIn.

