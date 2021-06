Idee innovative per il rilancio economico”

Con un evento pubblico tenutosi a Torre del Greco presso i locali di Stecca, incubatore di imprese che ha sede nei Molini Marzoli, ha preso il via Explosiva, la challenge delle idee vulcaniche: una call per start-up dedicata a chi ha un progetto imprenditoriale innovativo.

Un momento di confronto tra giovani imprenditori, università, mondo del lavoro e delle banche, personalità istituzionali che hanno condiviso il progetto lanciato per venire incontro ad aspiranti start up.

“Come Regione abbiamo adottato misure importanti per le startup e per l’ecosistema economico, stiamo dando un forte impulso per far rete con i soggetti attivi e strutturati sul territorio, di cui Stecca è sicuramente un esempio” le parole di Valeria Fascione, assessore regionale alla Ricerca, all’Innovazione e alle Start-up. “Stiamo anche preparando un lavoro importante per l’internazionalizzazione delle nostre imprese con bandi per accedere ad Expo: un momento di crescita che necessita dell’aiuto di giovani imprenditori con idee nuove e nuove metodologie” ha concluso. Parole condivise anche dalla vice presidente del consiglio Regionale Loredana Raia: “Le start-up vanno sostenute con forza, serve un sistema che favorisca in ogni ambito la loro crescita e il loro sviluppo. Dobbiamo puntare per questo motivo sull’importanza di una filiera interistituzionale che metta in collegamento tutti i protagonisti attivi dello sviluppo”. Impegno condiviso anche dal deputato della V Commissione della Camera, Luigi Gallo: “Per un buon ecosistema digitale e green che aumenta la qualità della vita nella nostra città sono necessari due ingredienti: lungimiranza della politica e innovazione per le imprese”. Disponibilità apprezzata anche dal sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba che ha portato i saluti della città.