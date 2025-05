Icons & Prodigies, Venezia capitale mondiale dell’arte sulla pelle con il Festival del tatuaggio

4 minuto di lettura

Condividi

Icons & Prodigies non è solo un evento. È un movimento. Una celebrazione dell’arte, della cultura e della creatività che trasforma Venezia nel centro del mondo del tatuaggio. Un appuntamento imperdibile per chi vuole vivere il tatuaggio come esperienza artistica ed emotiva.

Un nuovo grande evento sta per illuminare Venezia: Icons & Prodigies 2025.

Per tre giorni, dal 6 all’8 giugno la città dei canali e dei giardini segreti simbolo di storia, cinema arte e cultura, si trasformerà nel cuore del mondo del tatuaggio dove i Maestri e Artisti delle Terra si riuniscono. L’evento è organizzato da Alex De Pase, Gabe Ripley e Alessio Vettori. Alex De Pase, celebre maestro del tatuaggio e innovatore riconosciuto a livello internazionale, dichiara: “Arriva a Venezia un evento mondiale con alcuni dei massimi rappresentati del tatuaggio contemporaneo supportati dalla ITF INTERNATIONAL TATTOO FEDERATION”.

Icons & Prodigies 2025 rappresenta un’occasione straordinaria per celebrare l’Arte del Tatuaggio in tutte le sue forme, fornire e creare nuovi significati in un contesto di scambio culturale e innovazione.

Icons & Prodigies non è solo una convention di tatuaggi, ma è anche il set di un docu-film sperimentale con una narrazione fantastica diretto dal regista MAM, prodotto da quest’ultimo e da Alex de Pase, per celebrare i sentimenti e il talento dei più grandi maestri del tatuaggio.

Il nome di questo evento, Icons & Prodigies, due appellativi di grande impatto, fotografa il panorama internazionale del mondo del tatuaggio, valorizzando le eccellenze che oggi propone il settore. Le due definizioni vanno di pari passo ed indicano uno spaccato storico che racconta di tracce indelebili di sperimentazione, ispirazione, ricerca della perfezione e carriere straordinarie accomunate dalla stessa passione viscerale di imprimere il passato, esaltando il presente, guardando sempre al futuro.

Icons & Prodigies è miscellanea culturale di incontri, esperienze e visioni tecniche cariche di ispirazioni.

Il virtuosismo creativo degli aghi che incidono sulla pelle immagini intrise di significato, si trasferirà nel vibrato d’archetto di un unico strumento, il violino, capace di trasfondere nell’anima, il medesimo valore di un tatuaggio.L’eccezionale talento di Lora Stankova Petrova, valente violinista bulgara, sarà la colonna sonora di un evento unico nel suo genere. La sua musica, come un fantasma, risuonerà per l’intera durata dell’evento.

Il Festival del tatuaggio sarà inoltre omaggiato da una creazione dell’artista Ruua Masks. L’artigiana di origini rumeneha creato per l’occasione una maschera dalla fattura unica ed originale, donata e ispirata all’intero progetto Icons & Prodigies.

SEMINARI E WORKSHOP: CONOSCENZA DA CONDIVIDERE

Per tre giorni, il palco della grande sala centrale di Icons & Prodigies offrirà una vasta gamma di seminari e workshop d’arte gratuiti, aperti a tutti i visitatori. I partecipanti potranno apprendere direttamente dai più grandi maestri d’arte, segreti stilistici, tecnici, metodi e competenze innovative, in un contesto di creatività e didattica senza precedenti. A questo si aggiungono oltre 15 straordinari seminari sul tatuaggio tenuti da tatuatori rinomati ed esperti in momenti di grande ispirazione creativa.

UNA VETRINA IMPERDIBILE PER ARTISTI E PUBBLICO

Partecipare a Icons & Prodigies non è solo un’opportunità per farsi tatuare dai migliori maestri, ma è anche una vera e propria vetrina per il mondo dell’arte. Gli artisti presenti avranno l’occasione di esibirsi, insegnare, condividere e confrontarsi.

Tatuatori alla ricerca di ispirazione e apprendimento troveranno tutto ciò che potrà servire per migliorarsi, mentre il pubblico potrà scoprire, emozionarsi, conoscere e riconoscere l’eccellenza artistica del tatuaggio in tutte le sue forme.

IL CRYSTAL NEEDLE AWARD: L’OSCAR DEL TATUAGGIO

La ITF ha ideato una grande e prestigiosa novità legata a Icons & Prodigies: IL Crystal Needle Award. La sera del 5 giugno, giorno che precede l’inizio della convention, sarà dedicata agli artisti invitati per inaugurare il Crystal Needle Award, un riconoscimento internazionale già definito dalle cronache come “l’Oscar del Tatuaggio”. La cerimonia si svolgerà nel meraviglioso Palazzo Vendramin Calergi, sede storica di una delle più antiche e particolari attrazioni di Venezia. Il Crystal Needle Award non è solo un riconoscimento: è un simbolo di prestigio e di appartenenza, un segno distintivo che eleva i vincitori tra i maestri indiscussi del settore.

Ogni anno, una giuria formata dai 50 Icons dell’evento indicherà chi, tra i Prodigies selezionati, si è maggiormente distinto, riconoscendo il contributo all’arte contemporanea e premiando l’impegno nella ricerca della perfezione.

Con un sistema di voto digitale, verranno prima scelti i 5 finalisti per ogni categoria, e successivamente, tramite una seconda votazione, verranno eletti i vincitori finali. I nomi dei vincitori saranno svelati solo durante la cerimonia e rappresenteranno il vertice dell’arte del tatuaggio nei diversi approcci stilistici, diventando ambasciatori di una disciplina che unisce cultura, tecnica, creatività e rilievo esterno.

IL MANIFESTO DEI TATUATORI ARTISTI CONTEMPORANEI: UNA RIVOLUZIONE CULTURALE

Durante l’evento sarà presentato il Manifesto, un documento che sancisce il tatuaggio come forma d’arte riconosciuta, unendo artisti e istituzioni culturali in un dialogo senza precedenti.

INFORMAZIONI UTILI 6 – 8 giugno 2025 Terminal 103 – Venezia

https://iconsandprodigies.com

https://www.instagram.com/icons_and_prodigies

https://online.euro-ticket.it/Prevendite-Online/evento.php?nome=prodigies&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaeu6SNEx_CvZzV0LeS8rpZAeuy-ktaUcu9UgBP7_uyV-7_MNn8QS0n3jPCKew_aem_nK

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.