Icone Sexy 2021: da Federica Nargi ad Alessia Marcuzzi, da Melissa Satta a Giulia De Lellis

Nella classifica anche Giulia de Lellis, Diletta Leotta, Taylor Mega, Federica Ridolfi ed Ivana Mrazova. Agosto è più che mai il mese del tradimenti. Ma con chi gli italiani avrebbero un affaire più volentieri? Incontri-ExtraConiugali.com ha stilato una classifica delle più sexy di quest‘estate 2021. «Nelle preferenze degli uomini, sul podio c’è l’ex schedina ed oggi bellissima mamma Federica Ridolfi (88% di preferenze) che iniziò la sua carriera a 17 anni con il gruppo del Bagaglino, seguita dalla ex velina mora di “Striscia la Notizia” Federica Nargi (85%) e da Giulia De Lellis (78%), la cui notorietà è legata al programma “Uomini e donne”, curiosamente autrice di un libro proprio sulle corna, scritto con l’aiuto della blogger Stella Pulpo» sottolinea Alex Fantini, ideatore di Incontri-ExtraConiugali.com, il portale più sicuro dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato.

Seguono nella graduatoria delle celebrity più desiderate per una scappatella la già famosa velina Melissa Satta (77%), la splendida conduttrice di DAZN Diletta Leotta (75%) che continua a riscuotere un successo esorbitante su Instagram, Paola Di Benedetto (74%), Taylor Mega (71%), Alessia Marcuzzi (69%), Federica Pellegrini (67%) ed Ivana Mrazova (65%).