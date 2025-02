Ibrahimovic contro gli arbitri: “Rispetto per il Milan, scriveremo lettera all’Aia”

0 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Zlatan Ibrahimovic non ci sta e torna sugli episodi arbitrali dell’ultimo weekend. "Quando giochiamo, chiedo sempre ai giocatori di essere corretti. Ho detto a Pairetto che chiedo solo rispetto per il Milan e per i nostri giocatori". Il senior advisor di RedBird ha parlato così durante la conferenza di presentazione di Joao Felix, tornando sulle decisioni del direttore di gara nella partita di campionato tra i rossoneri e l'Empoli. "Sono rimasto un po' sorpreso dal fatto che i nostri giocatori non abbiano reagito in maniera più forte al fallo su Walker. Fosse andata male, sarebbe potuto restare fuori un anno" ha spiegato Ibra, tornando in seguito sull'espulsione per doppio giallo di Tomori. "È conseguenza di quando lasci andare avanti il gioco. Per noi non è accettabile, manderemo una lettera all'Aia perché non è una situazione accettabile. Ci siamo trovati uno in meno, mentre dovevano essere loro in dieci per il fallo su Walker". In chiusura, lo svedese ha ribadito il concetto:"Walker arriva dalla Premier e non fa sceneggiate. Chiedo rispetto per il Milan e per i suoi giocatori". —[email protected] (Web Info)

