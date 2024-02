Condividi

“Il PD non conosce la differenza tra Istituzione e fazione. Lo conferma Annunziata con la sua risposta. Pongo una questione Istituzionale sull’utilizzo dei loghi di Regione ed Anci e mi risponde il PD. Capisco che si vergognano di usare il loro simbolo per promuovere una manifestazione ma questo non li autorizza ad usare le Istituzioni. Vogliono parlare di Sud, quello per il quale non hanno fatto nulla, ma confermano che la radice del problema è l’analfabetismo istituzionale di gente come De Luca e Marino. Non ci fermeremo mai a denunciare la loro arroganza ed incapacità e ringrazio Parlamentari, Consiglieri Regionali, Amministratori locali che si stanno mobilitando per liberare la Campania da questi che si ingaglioffano politicamente. L’unico disastro che ha conosciuto il Sud sono loro e questo PD che è autonomista al nord e neoborbonico al Sud. Ridicoli è l’unica parola che occorre”. Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia.