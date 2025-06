Iannone (FdI): “Più vigili del fuoco in Campania, risposta concreta alle esigenze del territorio. Grazie al Governo per l’impegno”

0 minuto di lettura

“La conclusione della procedura straordinaria di mobilità del personale dei Vigili del Fuoco consente un importante rafforzamento operativo anche in Campania, dando risposte concrete a esigenze reali e molto sentite sul territorio”, dichiara il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Antonio Iannone. “In particolare, 72 nuove unità sono state assegnate al Comando di Napoli per fronteggiare l’emergenza bradisismo nell’area dei Campi Flegrei, e 44 unità al Comando di Salerno per garantire l’attivazione del nuovo distaccamento presso l’Aeroporto Costa d’Amalfi – Pontecagnano. Si tratta di un intervento strategico per migliorare la sicurezza e potenziare la risposta alle emergenze”. “Un ringraziamento sincero va al collega Sottosegretario Emanuele Prisco, che ha seguito con attenzione e determinazione l’intero processo, dimostrando ancora una volta la vicinanza del Governo Meloni ai territori e il massimo impegno per rafforzare il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco” conclude Iannone.

