GIOVEDÌ 11 GENNAIO 2024

al via la rassegna promossa e organizzata dalla Libreria S.I. di Napoli e dalla Jack Edizioni:

fino a marzo, in programma sei eventi negli spazi della libreria napoletana di via Bernardo Cavallino

“TRE MESI IN LIBRERIA” è il titolo della rassegna letteraria organizzata dalla napoletana Libreria S.I. di Paolo De Martino in collaborazione con la Jack Edizioni che accompagnerà i lettori dal mese di gennaio e fino alla primavera 2024.

Si inizia GIOVEDÌ 11 GENNAIO 2024 alle 18.30 con Michelangelo Iossa: il giornalista e scrittore presenterà il suo “Fleming / Luciano. Ian e Lucky a Napoli“, il racconto dell’incontro napoletano tra lo scrittore inglese e il gangster italoamericano e delle strade parallele che li hanno portati a incrociarsi sul lungomare della città più misteriosa del Mediterraneo.

Con lui, Andrea Raguzzino, presidente di Cura il mondo ETS, introdurrà la rassegna, presenterà la Jack Edizioni e parlerà della trilogia del detective Jack Rubino, di cui è autore.

In sei incontri con cadenza bisettimanale, undici autrici e autori incontreranno i lettori e presenteranno i loro libri nella rinnovata libreria partenopea di via Bernardo Cavallino. Dalla narrativa alla saggistica e alla poesia, ogni incontro sarà caratterizzato da una sua particolare impronta. I sei incontri avranno come moderatrice la giornalista Silvia De Martino.

TRE MESI IN LIBRERIA

Libreria S.I. e Jack Edizioni

INGRESSO LIBERO

Libreria S.I.

Via Bernardo Cavallino, 80 – 80131 Napoli

informazioni _ 081.19361865

