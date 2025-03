Ia, Renna (Fastweb-Vodafone): “Cambierà le nostre vite, investiamo tutelando la sicurezza dei dati”

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – "L'intelligenza artificiale impatta sulla nostra vita e soprattutto sul modo di lavorare delle aziende. Per questo noi di Fastweb+Vodafone vogliamo investire in un modello di intelligenza artificiale generativo, addestrato in italiano ma proprietario, mantenendo il controllo su una tecnologia così 'delicata' garantendo sicurezza perché, se questi modelli funzionano sono necessari i dati aziendali, l'asset più strategico di un'impresa, ed è per questo che il nostro sforzo è sui supercomputer con i dati che rimangono in Italia. Le risorse che Fastweb+Vodafone mette a disposizione sono su un modello gestito dalle nostre persone perché riteniamo che la qualità garantita debba essere all'altezza delle grandi aziende". Così Walter Renna, Ceo di Fastweb + Vodafone, partecipando alla prima edizione del Digital Journalism Fest, dedicato al futuro della comunicazione, tra giornalismo social, creator, piattaforme, Intelligenza artificiale e consigli per creare contenuti. “Il Digital Journalism Fest – ha poi sottolineato – è una manifestazione importante per divulgare e informare sullo sviluppo e sull'impatto delle nuove tecnologie perché cambieranno le nostre vite”. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.