I vestiti non mentono mai, a parte i leggings

Quando vogliamo sapere se la dieta sta funzionando subito saliamo sulla bilancia senza neanche guardarci allo specchio. La bilancia spesso è fuorviante in quanto ci indica semplicemente un numero che può aumentare o diminuire non solo per una variazione del grasso corporeo ma anche per tanti altri fattori (per esempio acqua corporea, massa magra ecc.)

Per sapere se effettivamente stiamo dimagrendo possiamo prendere ad esempio dal nostro armadio un jeans di tessuto rigido che non mettiamo da un bel po’ perché non ci va più come una volta e provarlo ogni paio di settimane. Il jeans di volta in volta ci andra’ sempre meglio e ci darà la giusta carica per continuare a proseguire il percorso dietetico e migliorare la nostra autostima.

Attenzione però: questo discorso non vale per i leggings ed altri vestiti elasticizzati che ci mentono sempre spudoratamente in quanto si adeguano perfettamente alla forma del nostro corpo indipendentemente dalla composizione corporea.

E voi da questo momento in poi inizierete a mettere da parte la vostra bilancia ed utilizzare come metodo di misura i vostri cari e vecchi jeans?

