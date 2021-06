“I racconti meravigliosi” live sessions Al Teatro Civico 14 – 11 giugno ore 20

Condividi

Live sessions per il secondo venerdì sera con «I racconti meravigliosi» al Teatro Civico 14 di Caserta, presso l’hub culturale Spazio X al Parco dei Pini di via Petrarca. L’11 giugno alle 20 sul palco ritornano le fiabe e le storie popolari casertane raccolte dall’antropologo Augusto Ferraiuolo, in collaborazione con Mutamenti / Teatro Civico 14 e Brillante Massaro di Matutae Teatro. Le musiche sono di Paky Di Maio.

«Il progetto sui racconti meravigliosi – dice il professore Ferraiuolo, docente a Boston – si arricchisce di una nuova proposta offrendo un evento dal vivo. Al centro è quella combinazione di differenti linguaggi e media che è il nodo di questo lavoro: combinare un prodotto culturale nato nel mondo popolare subalterno con una visione connessa alla contemporaneità. Dall’intimità di uno storytelling folklorico alla sua dislocazione in teatro i racconti continuano a ribadire il loro potere di aggregazione. È ancora una volta un gioco, che rafforza lo stare insieme».

Dunque, a leggere i racconti saranno per questo secondo venerdì, sempre alle 20:

Ilaria Delli Paoli, Mariateresa Buonpane, Peppe Zappia, Simona Giuntini, Antimo Navarra, Elena Luppino, Brillante Massaro e Marilena Lucente.

Info – Prenotazione obbligatoria al numero 0823.441399 – [email protected]

I posti sono limitati e garantiscono il distanziamento tra gli spettatori. Ogni evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-covid.

È obbligatorio l’utilizzo della mascherina durante tutta la permanenza all’interno del teatro. Protocollo anti sars-cov2 e nuove regole di accesso al teatro per il pubblico > fb.watch/5h2UB_Vcnc/

Biglietto unico: 5,00 euro

loading...