I “Procioney” sono i vincitori del Cantagiro categoria Band 2023

Condividi

Si è svolta a Roma presso la location Stazione Birra, la finale “Cantagiro Band 2023″ che ha decretato vincitori il gruppo piemontese dei “Procioney”, con i brani inediti “Stelle di scarto“ e “Sorridi di più“, quest’ultimo premiato come miglior brano inedito.

A seguire, durante la serata condotta dal duo I Lolli, sotto la regia di Giulia Carla De Carlo, in ordine di importanza sono stati assegnati gli altri premi di categoria: per il “Premio Opportunità” vince il gruppo di giovanissimi calabresi “The Toones“ con il brano edito “Feeling good” ed il brano inedito “Gioco di ruolo”; il “Premio Musica Popolare – Il Cantagiro rivive Napoli“ è andato ai “Pastellese Sound Group” – I bottari di Macerata Campania (CE) con i brani inediti “Guardate attuorno” e “Pé tutt’e nisciuno”. Il “ Premio Cover /miglior brano edito” è stato assegnato pari merito ai “Reduci di Peppe” (Sicilia) con il brano “Stone cold bush” e ai “Thule” con il brano “Kumitè”.

Per questa importante serata, quest’anno è stato nominato Presidente di Giuria il noto chitarrista Ricky Portera, fondatore con Gaetano Curreri degli Stadio e storico collaboratore di Lucio Dalla e di altri artisti come Ron, Eugenio Finardi, Luca Carboni, Loredana Bertè.

Grande attesa dunque per tutto lo staff capitanato dal Patron Enzo De Carlo e dal Direttore Generale Elvino Echeoni, per la finale di una delle categorie senza dubbio più importanti, perché come è risaputo le band hanno un richiamo molto forte sia per il pubblico ma in primis incuriosiscono produttori e discografici per il loro potenziale creativo e strumentale.

E questo aspetto è stato pienamente soddisfatto dai “Procioney“, la cui vittoria è stata merita e riconosciuta grazie ad uno stile “fuori dal comune“; la band nasce infatti con l’intento di creare brani inediti di musica rock (con delle sonorità tendenti al punk), la cui visione fosse ironica e divertente. Il progetto si concretizza grazie alle geniali doti di scrittore creativo del primo frontman della band, Alessandro, abilissimo nel creare dei testi molto particolari e tendenti al comico. Ben presto il gruppo entra di diritto tra i più noti della scena musicale torinese, e dopo anni di gavetta partecipano ad alcuni contest importanti tra i quali in primis “Sanremo Rock & Trend Festival” , dove vengono paragonati come stile ad artisti come Elio e Le storie Tese. Con l’arrivo del nuovo leader Pietro “Insano” Avignone, lo spirito ed il progetto dei Procioney vira su un’ironia più provocatoria dei testi, che riflettono sul mondo, la vita e i rapporti umani. Ed ecco perché il Cantagiro vince ancora una volta la sfida! Porta alla ribalta artisti sconosciuti dal grande potenziale artistico, puntando inoltre a valorizzare la scrittura di testi inediti volti ad elevare l’aspetto creativo della musica che andrà a caratterizzare il futuro del nostro panorama musicale.