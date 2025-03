I principali provvedimenti approvati dal Cipess

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Alla presenza del Ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, il 25 febbraio, si è svolta la riunione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess). Prima di tutto, il Comitato ha approvato la ripartizione dei contributi per il 2023, pari a 15 milioni di euro, a titolo di compensazione per i territori che ospitano siti di centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Tale importo è così suddiviso: 50% ai Comuni sede di impianto, 25% alla relativa Provincia, 25% ai Comuni confinanti. Per quanto attiene le attività produttive, viene approvato il Piano annuale delle attività e il sistema dei limiti di rischio del Fondo di garanzia piccole e medie imprese per l’anno 2025. L’impegno 2025 per l’operatività loan by loan e portafogli di finanziamento è quantificabile in circa 2,3 miliardi di euro. Con riferimento ai danni dovuti al sisma del 2009 in Abruzzo, il Comitato ha disposto, nell’ambito del Programma Restart, il Progetto Integrato per il Turismo (PIT) – Il ponte tra i parchi, l’assegnazione di 10 milioni di euro al Comune di Tornimparte (AQ) per realizzare 19 diversi interventi in 8 diversi Comuni dell’area. Inoltre, viene approvato lo stanziamento di 110 milioni di euro per il nuovo programma di sviluppo dell’area del cratere sismico denominato Restart 2, per gli anni 2025-2027, nonché di otto interventi specifici di valorizzazione di asset strategici e ambientali, sempre nell’ambito del medesimo programma con contestuale assegnazione di ulteriori 27 milioni di euro. Link al documento completo del Cipess. —[email protected] (Web Info)

