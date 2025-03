I Paesi europei “scrocconi” diceva Barack Obama. E poi c’è die Frau

1 minuto di lettura

“L’Europa è sempre stata un progetto di pace e sarà sempre un progetto di pace – dice la von Der Leyen -. Ma bisogna essere forti per mantenere la pace”.

“Siamo circondati da gente cattiva. Dobbiamo essere forti per sopravvivere, quindi è indispensabile riempire gli arsenali militari.

La gentile Ursula aggiunge: “L’Ucraina deve essere trasformata in un porcospino d’acciaio completamente indigesto per qualsiasi tipo di invasore”. Significa armare sempre di più l’Ucraina e “mantenere alta la pressione sulla Russia”.

E Putin? Ursula non ha dubbi: “Ha già fallito”.

Mi sembra chiaro dove ci vuole portare die Frau.”

Marco Nese, giornalista e scrittore

Oltre il ridicolo…

“Insomma Trump può ringraziare la von Der Leyen! Finalmente i Paesi membri dell’UE si riarmeranno singolarmente, su base nazionale portando la percentuale del PIL destinato alla Difesa al 2, forse al 3 % e anche oltre. Il che costituirà un sostanzioso, inevitabile contributo alle spese della NATO. Quindi non tutti i mali vengono per nuocere…Trump chiedeva questo aumento agli Stati membri della NATO ( da lui definiti “parassiti”) sin dal suo primo mandato. Ora sarà soddisfatto. Grazie alla Presidente della Commissione europea, che promuove la difesa comune europea ma che, in prospettiva, rinforzerà’ solo il potenziale della Nato. Chi dice che i rapporti tra UE e USA sono pessimi?!”

Domenico Vecchioni, storico e già ambasciatore d’Italia

Era il 2016 quando Barack Obama definiva gli Europei “scrocconi che mi infastidiscono”.

Ma se a dirlo è Trump, si grida allo scandalo.

Dunque, signore e signori, i fatti sono questi. Armatevi e andate!

