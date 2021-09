Condividi

Sono in partenza i nuovi progetti della Carmine Nappi Project, che quest’anno festeggerà i suoi primi 10 anni di attività nel settore discografico e nell’organizzazione di eventi tematici.

Tra le molte iniziative in previsione, il lancio del nuovo marchio di moda Imperius Eventi,con un format nazionale nato per dare visibilità a chi vuol farsi strada nel mondo della moda attraverso obiettivi concreti a supporto della crescita professionale. Si tratta di una Produzione Carmine Nappi P&D, che in Campania sarà gestita dalla Maria Castello Management,realtà leader nel settore Moda, mentre in altre regioni verrà affidata a organizzazioni esperte di eventi. La presentazione avvera il girono 29 settembre 2021 presso il Butterfly ristorante pizzeria di Treccase (Na)

Fervonoinoltre i preparativi per il nuovo Vallo Fest,format dedicato alle proposte musicali emergenti.

Continuaanche la pianificazione regionale dei nuovi programmi radiofonici: punta di diamante del parterre sarà ancora una volta il seguitissimo programma condotto da Danilo Bens.

Per quanto riguarda il settore discografico,si riconferma la lunga e piena sinergia tra la Carmine Nappi Project e la storica etichetta discografica milanese Top Record, in una reciproca collaborazione che coinvolge artisti emergenti del panorama musicale italiano e internazionale.

È pronto a partire anche il tour della Tienamen-T Band, che da ottobre girerà i locali campani,in attesa di tornare ad animare le principali piazze della Penisola per la prossima stagione estiva.

Le produzioni musicali continuano con il nuovo tour di Luisa Iossa,impegnata sia con laTienamen-T band che come ospite in varie serate. Luisa Iossa sarà anche la voce ufficiale negli Imperius Eventi.

Da gennaio 2022 è in uscita il nuovo progetto musicale di Pasquale Auricchio, che darà avvio al nuovo tour musicale a partire dall’estate 2022.

Da metà settembre ripartiranno i corsi di canto presso la Carmine Nappi School, scuola di canto dedicata alla formazione vocale di giovani artisti emergenti, spesso in collaborazione con importanti realtà radiofoniche e musicali del territorio.

